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«Просветительские дни» РЭШ–2023

Дискуссии о личных финансах, инфляции, EdTech и искусственном интеллекте

С 29 июня по 5 июля Российская экономическая школа (РЭШ) проводит серию онлайн-дискуссий в рамках «Просветительских дней». Мероприятие посвящено памяти Гура Офера (1934–2022), сооснователя РЭШ и одного из крупнейших исследователей советской экономики и реформ переходного периода. Действующие профессора института и его выпускники, нашедшие себя в академической среде, бизнесе и на госслужбе, обсудят актуальные экономические проблемы: эффекты внедрения ИИ, природу инфляции, современные технологии в образовании и влияние поведенческой экономики на личный капитал.

Все четыре беседы можно будет посмотреть в прямом эфире и записи на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы по заявленным темам через форму обратной связи или оставляйте их в комментариях ниже.

  • Можно ли защититься от самого себя на финансовых рынках

29 июня (четверг), 19:00–20:30

Спикеры: профессор бизнес-школы Саудера (Университет Британской Колумбии, Канада) Елена Пикулина и ректор РЭШ Антон Суворов

Поведенческая экономика — одна из наиболее бурно развивающихся дисциплин. Что это направление экономической науки помогает понять о наших отношениях с деньгами? Как объясняет финансовые потери из-за стадного инстинкта и веры в иррациональные теории? Почему люди часто оказываются сильны задним умом, в том числе при принятии финансовых решений, а сверхуверенность не только опасна, но и рождает многие аномалии на рынках?

  • Экономические эффекты искусственного интеллекта

30 июня (пятница), 19:00–20:30

Спикеры: научный руководитель РЭШ, профессор Университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов и профессор РЭШ Иван Стельмах

В Европе может появиться первый в мире закон об искусственном интеллекте (AI Act). Кто и как должен определять, какие ограничения отвечают общественным интересам, а какие лишь создают барьеры на пути технологического прогресса? Как на его возможное сдерживание отреагирует рынок и что, кроме угрозы жесткого регулирования, может подтолкнуть бизнес к саморегулированию?

  • Какой должна быть инфляция, чтобы мы перестали ее замечать

3 июля (понедельник), 19:00–20:30

Спикеры: зампред ЦБ Алексей Заботкин, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и профессор РЭШ, директор Центра макроэкономических исследований «Сбера» Олег Шибанов

В то время как развитые страны столкнулись с ростом инфляции, в Банке России начинают обсуждать возможность снижения целевого уровня. Насколько на динамику цен влияют инфляционные ожидания и что их определяет? Как центробанки учитывают эту, на первый взгляд, эфемерную переменную при проведении денежно-кредитной политики?

  • EdTech — что он меняет в образовании

5 июля (среда), 19:00–20:30

Спикеры: профессор РЭШ Ольга Кузьмина, соосновательница Funexpected Math Наталья Перельдик и основатель Cognitive Entertainment Максим Предтеченский

Кризисные периоды нередко сопровождаются растущим спросом на образование. Приведут ли онлайн-сервисы в этой сфере к технореволюции, поступательному движению или не дадут заметных изменений? Какими универсальными навыками позволяет овладеть экономическое образование и чего ему не хватает? Как вслед за ситуацией на рынке труда меняются требования к работникам IT-компаний?

Лекторий Российской экономической школы–2021

Лекторий Российской экономической школы–2021

Текстовые версии лекций и интервью с одним из профессоров

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