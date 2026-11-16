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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ПроисшествияКоррупция

Экс-генерал Попов обжаловал в Верховном суде приговор по делу о мошенничестве

В Верховный суд поступила жалоба на приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, осужденному по делу о мошенничестве. По данным «РИА Новости», жалоба получена судом 10 ноября. Дата рассмотрения неизвестна.
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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В апреле 2025 года признал Тамбовский гарнизонный военный суд Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб., выделенных на строительство оборонительных сооружений. Попова лишили воинского звания и приговорили к пяти годам колонии, а также оштрафовали на 800 тыс. руб. Экс-генерал говорил, что хочет отправиться на СВО, но только в качестве военачальника. В прошлом октябре его доставили в подмосковную колонию.
Аресты в Минобороны
Мошенничество и хищения
Верховный суд