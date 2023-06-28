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Коммерсантъ FM
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ЦБ может впервые с сентября 2022 года повысить ключевую ставку

Центробанк (ЦБ) допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, предстоящем 21 июля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его мнению, баланс рисков смещается в проинфляционную сторону.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Он пояснил, что ставка на уровне 7,5% «соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%». «На предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после значительного периода, пока она оставалась неизменной»,— сказал господин Заботкин (цитата по ТАСС).

Зампред ЦБ говорил, что ослабевший с начала года рубль при сохранении его нынешнего курса будет носить значимый проинфляционный вклад в течение года. В июне регулятороставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. ЦБ оставляет этот показатель неизменным уже в шестой раз с сентября 2022 года.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ключевая ставка осталась при своих».

Лаура Кеффер

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