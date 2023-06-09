Центробанк в шестой раз сохранил ключевую ставку 7,5%

Совет директоров Банка России по итогам планового заседания сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор оставляет этот показатель неизменным уже в шестой раз. На этом значении ставка находится с сентября 2022 года. Следующее заседание запланировано на 21 июля.

Дальнейшие решения о ключевой ставке регулятор будет принимать с учетом динамики инфляции. По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле. В базовом сценарии Центробанка в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, в 2024-м — 4%. По прогнозам Центробанка, российская экономика вернется к уровню конца 2021 года к концу 2024-го.

Регулятор отмечает, что показатели текущего роста цен продолжают увеличиваться и приближаются к 4% в пересчете на год. Рост инфляционного давления Центробанк объяснил восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала года ослабления рубля.

По данным Банка России, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. При этом в сельском хозяйстве за последние месяцы ценовые ожидания значительно снизились, а в торговле и обрабатывающей промышленности, наоборот, выросли.

Рост экономической активности на фоне восстановления внутреннего спроса оказался более активным, чем предполагал регулятор в апрельском прогнозе. Однако Центробанк отмечает, что сейчас возможности расширения производства в российской экономике ограничены состоянием рынка труда. «На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат»,— говорится в отчете ЦБ.

Кроме сохраняющейся нехватки рабочей силы в отдельных отраслях среди проинфляционных рисков в Центробанк указал высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, а также влияние геополитической напряженности на внешнюю торговлю.

Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 28 апреля. В мае глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, если появятся признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции — 4%.