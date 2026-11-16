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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Три человека пострадали при падении БПЛА на дом в Северском районе Кубани

Краснодарский край был атакован беспилотниками, сообщили в региональном оперативном штабе. В Северском районе пострадали три человека, включая одного ребенка. Там же произошел пожар на одном из предприятий
Люди пострадали при падении обломков БПЛА на территорию частного дома в станице Северской. Раненых госпитализировали.
Предприятие, на территории которого при ударе произошел пожар, находится в поселке Ильском. Что именно это за объект, в оперштабе не уточнили.
Атаки беспилотников
Краснодарский край
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