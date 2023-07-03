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Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

Какой должна быть инфляция, чтобы перестать ее замечать

Сегодня, 3 июля, в 19:00 пройдет третья из цикла бесед Российской экономической школы (РЭШ) о состоянии экономики, поведенческих финансах, технологиях и будущем образования. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, директор Центра макроэкономических исследований «Сбера» Олег Шибанов и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в прямом эфире подискутируют о возможности снижения таргета по инфляции, природе роста цен в развитых странах и управлении инфляционными ожиданиями. В качестве модератора выступит главред научно-популярного портала РЭШ Филипп Стеркин.

Все четыре сессии можно посмотреть в записи или текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в обсуждении, присылайте свои вопросы по заявленным темам через форму обратной связи или оставляйте их в комментариях ниже.

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