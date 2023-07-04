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Федеральная палата адвокатов потребовала возбудить уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Светлана Володина и председатель комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник потребовали немедленно возбудить уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Заявление представителей ФПА обращено к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайно, генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Возмущены нападением на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину за осуществление ими своей профессиональной деятельности. Требуем немедленного возбуждения уголовного дела, поиска преступников по горячим следам и взятия дела на контроль»,— говорится в совместном обращении госпожи Володиной и господина Резника, опубликованном на сайте ФПА. Отмечается, что совет ФПА готовит обращение в правоохранительные органы по факту нападения на адвоката.

В заявлении сообщается, что президенту ФПА удалось переговорить с пострадавшим адвокатом. Господин Немов рассказал госпоже Володиной об обстоятельствах нападения. Он заявил, что нападавшие выволокли его и госпожу Милашину из машины, начали избивать ногами по лицу и всем частям тела «какими-то палками».

«Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо. Сказали, что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали “наружку” ранее — это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем»,— рассказал адвокат.

После этого, по словам господина Немова, его поставили на колени, приставили к затылку пистолет, требовали, чтобы он молил нападавших о пощаде. Потом они забрали у адвоката всю технику, в том числе телефон и ноутбук.

Кроме того, на сайте ФПА опубликовано заявление совета ФПА по поводу совершенного сегодня, 4 июля, нападения. В нем подчеркивается, что нападение на журналистку и адвоката в Грозном — это акт «устрашения и намеренного попрания конституционных основ правосудия». Совет ФПА призвал законодательно закрепить уголовную ответственность за препятствование профессиональной деятельности адвоката.

Чем известна журналистка «Новой газеты» Елена Милашина

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Журналист «Новой газеты» и адвокат «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. На них напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный. О произошедшем было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Избитых обследуют в больнице в Беслане, по словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, госпожа Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, господин Немов — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

Эрдни Кагалтынов

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