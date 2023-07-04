В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Милашину и адвоката Немова

В Чеченской республике неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщила редакция «Новой газеты». Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Милашина

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Елена Милашина

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Как рассказал господин Немов правозащитной организации «Команда против пыток» (КПП) (ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался), по дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. Редакция «Новой газеты» пишет, что неизвестные уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы.

КПП сообщает, что в настоящее время госпожа Милашина и господин Немов находятся в Больнице скорой медицинской помощи Грозного. По данным правозащитников, у них диагностированы множественные ушибы. У Елены Милашиной сломано несколько пальцев рук.

Позднее руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец рассказал, что госпожа Милашина и господин Немов сильно избиты. Александр Немов с трудом передвигается и использует инвалидную коляску. Елена Милашина из-за полученных травм не может даже сидеть.

«Обоих очень сильно избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Александра Немова, как мы понимаем, ударили чем-то острым, возможно, ножом в ногу. Ему наложили швы. Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами. Припомнили им всю их активность, суды, процессы, на которые они ездили, про что Елена Милашина писала. Судя по всему, это не бандитское нападение, это нападение за их деятельность»,— сказал он в видеосообщении в Telegram.

В январе 2022 года семья Заремы Мусаевой сообщила, что ее похитили в Нижнем Новгороде сотрудники силовых структур Чечни. МВД республики пояснило, что она была принудительно доставлена на допрос как свидетель по делу о мошенничестве. При этом в ведомстве тогда заявили, что Зарема Мусаева напала на полицейского.

15 июня гособвинение попросило назначить госпоже Мусаевой пять с половиной лет колонии общего режима. Вину она не признает. Женщина находится в СИЗО больше года.

Елена Милашина — специальный корреспондент «Новой газеты». Проводила расследования в области наркоторговли, борьбы с терроризмом и убийств журналистов. Она, в частности, занималась расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В 2006 году на Елену Милашину было совершено покушение в Беслане. В январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ее террористкой и призвал правоохранительные ее задержать. В феврале прошлого года «Новая газета» сообщила, что госпожа Милашина уедет из России в командировку «ввиду многочисленных личных угроз».