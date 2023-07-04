Москалькова обратилась в СКР и прокуратуру из-за нападения на журналистку Милашину

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что направила телеграммы в следственное управление Следственного комитета России (СКР) и прокуратуру в Чечне из-за нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Команды против пыток (КПП, ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Александра Немова в Грозном. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и Союз журналистов России также заявили, что выясняют подробности произошедшего. Позже в КПП сообщили, что Елену Милашину и Александра Немова перевезут в больницу в Беслане.

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Как сообщили в «Новой газете», Татьяна Москалькова вмешалась по просьбе редакции. Госпожа Москалькова рассказала «РИА Новости», что направила телеграммы в управление СКР в Чечне и прокуратуру по поводу нападения.

Член СПЧ Александр Брод заявил, что готовит обращение в Генпрокуратуру из-за избиения Елены Милашиной и Александра Немова. «Инцидент вопиющий. Направил информацию в Союз журналистов России, в аппарат полпреда президента в СКФО, готовлю обращение в Генеральную прокуратуру РФ»,— сказал господин Брод «РИА Новости».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также сообщил, что депутаты направят обращение в СКР и Генпрокуратуру с требованием взять расследование нападения на особый контроль. «Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы»,— написал он в Telegram.

Сегодня, 4 июля, утром редакция «Новой газеты» сообщила, что на их журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Руководитель КПП Сергей Бабинец рассказал, что Елену Милашину и Александра Немова «избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием». По его словам, Александр Немов с трудом передвигается и использует инвалидную коляску.

В редакции «Новой газеты» сообщили, что у них также отобрали телефоны и требовали их разблокировать, а также уничтожили документы и технику. По информации издания, у Елены Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук, она несколько раз теряла сознание. Александр Немов получил ножевое ранение, но планирует принять участие в судебном процессе.

Позже Сергей Бабинец опубликовал фотографию Елены Милашиной. На ней видно, что ее облили зеленкой и обрили налысо, на обе руки наложен гипс. По его словам, в этот момент госпожа Милашина разговаривала с Татьяной Москальковой. Сейчас в больницу к пострадавшим приехал уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Солтаев. Их перевезут в больницу в Беслан в Северную Осетию по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, добавили в КПП.

Олеся Павленко