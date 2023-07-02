Шольц: Германия не хочет поставлять Киеву оружие для атак на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ против того, чтобы Украина использовала для ударов по территории России поставленные странами Запада дальнобойные ракеты. Таким образом он объяснил, почему Германия не поставляет на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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«Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для того, чтобы наносить удары по российским территориям»,— сказал господин Шольц в интервью ARD (цитата по «РИА Новости»).

5 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в качестве самообороны. При этом он подчеркнул: Германия солидарна с США, что для этих целей не должно быть использовано западное оружие. Господин Писториус исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе.

О том, что Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus с радиусом поражения 500 км, в конце мая сообщили Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ). По данным СМИ, ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад планирует поставить Киеву.

Передача Украине дальнобойных ракет остается спорной темой среди союзников. Великобритания в мае стала первой страной, которая одобрила такие поставки. Storm Shadow способна поражать цели на расстоянии до 250 км. По информации СМИ, Лондон потребовал от Киева не наносить удары вглубь РФ. США рассматривают возможность поставок Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км.

Что происходит на 494-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов