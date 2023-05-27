СМИ: Украина запросила у Германии ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

Киев официально запросил у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, пишут Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ). Как отмечает немецкая пресса, снаряды способны пролететь свыше 500 км, то есть могут «добраться до Москвы».

Президент Украины Владимир Зеленский просил ФРГ передать эти ракеты во время визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не стал комментировать информацию, но в Минобороны подтвердили получение запроса.

По данным СМИ, ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад планирует поставить Киеву. Как отмечает FAZ, «не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие». «Некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны»,— говорится в материале.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя, может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км. Как пишут немецкие СМИ, считается эффективной для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

Передача Украине дальнобойных ракет остается спорной темой среди союзников. Великобритания в мае стала первой страной, которая одобрила такие поставки. Storm Shadow способна поражать цели на расстоянии до 250 км. По информации СМИ, Лондон потребовал от Киева не наносить удары вглубь РФ. США по-прежнему не планируют направлять Украине свои ракеты ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон опасается, что Киев будет использовать снаряды для ударов вглубь России.

Леонид Уварчев