Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о легитимности ударов Украины по территории России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в качестве самообороны. При этом он подчеркнул, что Германия солидарна с США по вопросу использования для этих целей западного оружия. Берлин против подобной практики, подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Caroline Chia, Reuters Борис Писториус

Фото: Caroline Chia, Reuters

«Я абсолютно доверяю нашим украинским партнерам. И я всегда подчеркиваю, что международное право позволяет Украине это делать. Но, с другой стороны, Германия, так же как и США, всегда подчеркивала, что мы не хотим, чтобы наше оружие использовалось для пересечения российской границы. В этом заключается существенная разница»,— сказал Борис Писториус в интервью изданию Deutsche Welle (признано иностранным агентом).

В разговоре с DW господин Писториус исключил передачу Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе. При этом он допустил перемену позиции Берлина по поставкам ВСУ истребителей. Он заявил, что в ближайшие пару недель власти примут решение по присоединению к коалиции Великобритании и Нидерландов для отправки F-16.

О законном праве украинской стороны «защищать себя» и за пределами государственных границ говорил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Телеканал CNN сообщал, что высокопоставленные американские чиновники публично осудили удары по территории России и предупредили о вероятной эскалации военного конфликта. При этом некоторые из них допустили, что подобные атаки отвлекут российских военных на фоне подготовки Украины к контрнаступлению.

Что происходило после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян