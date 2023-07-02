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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 494-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 2 июля

В Шебекинском городском округе возобновили работу более половины предприятий, поврежденных во время обстрелов. Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края выросла до 7 км. Глава Киевской областной военной администрации заявил об атаке региона беспилотниками. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:50. Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 7 км — министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

10:32. Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Горналь в Суджанском районе.

10:26. В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов — губернатор Гладков.

10:25. Председатель Госдумы Вячеслав Володин: насколько знаю, многие из бойцов ЧВК «Вагнер» согласились предложением Владимира Путина продолжить службу.

10:13. Губернатор Белгородской области Гладков рассказал, что в Шебекинском городском округе возобновили работу более половины предприятий, ранее поврежденных во время обстрелов.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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10:12. Советник министра обороны Украины Юрий Сак попросил у западных партнеров поставок немецких зенитных самоходных установок Gepard, австралийских полноприводных машин Hawkei и оборудования для создания помех. Его слова приводит The Telegraph.

10:10. Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края выросла до 6,5 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

10:08. Врио главы ДНР Денис Пушилин: мирный план Владимира Зеленского носит декларативно-показательный характер, пускает пыль в глаза западных партнеров.

10:05. Глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко заявил, что ночью регион был атакован беспилотниками.

10:04. Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях Украины — ресурс по оповещению.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 493-й

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