Премьер-министр Саксонии призвал Германию не отказываться навсегда от российского газа

Премьер-министр федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмер заявил, что Германия не должна навсегда закрывать путь для российского газа. По его мнению, властям ФРГ нужно сделать все возможное, чтобы снизить цены на энергоносители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Sohn / AP Фото: Michael Sohn / AP

«Надо бы все переосмыслить: атомная энергетика, отказ от угля, отечественный газ, "Северный поток-1", расширение возобновляемых источников энергии — есть много способов прийти к компромиссу»,— сказал господин Кречмер в интервью медиагруппе Funke (цитата по Welt). Он заявил, что немецкие ремесленники, малые и средние предприятия и частные домохозяйства сейчас еле сводят концы с концами из-за высоких цен на энергоносители.

Премьер-министр также отметил, что конфликт на Украине следует разрешить дипломатическим путем. Он ожидает, что власти ФРГ будут открыты для этого.

20 марта господин Кречмер говорил, что экономические отношения России и Германии можно восстановить. Одним из способов сделать это он считает запуск «Северного потока». По его мнению, «важно иметь возможность выбора источников энергии».

26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. Власти Германии, Швеции и Дании ведут совместное расследование инцидента. Россия назвала взрывы актом международного терроризма. Некоторые западные СМИ заявляют, что за взрывами стоит Украина.

В начале 2023-го цены на газ в Европе начали снижаться. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ достигли 18-месячного минимума. По подсчетам ТАСС, за зиму цена на газ в Европе сократилась в три раза. В конце июня цена на газ восстановилась почти до $400 за 1 тыс. куб. м. Заполненность европейских газовых хранилищ на 28 июня составляла около 76,5%.

Эрдни Кагалтынов