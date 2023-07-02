Премьер-министр Саксонии призвал Германию не отказываться навсегда от российского газа

Премьер-министр федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмер заявил, что Германия не должна навсегда закрывать путь для российского газа. По его мнению, властям ФРГ нужно сделать все возможное, чтобы снизить цены на энергоносители.
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«Надо бы все переосмыслить: атомная энергетика, отказ от угля, отечественный газ, "Северный поток-1", расширение возобновляемых источников энергии — есть много способов прийти к компромиссу»,— сказал господин Кречмер в интервью медиагруппе Funke (цитата по Welt). Он заявил, что немецкие ремесленники, малые и средние предприятия и частные домохозяйства сейчас еле сводят концы с концами из-за высоких цен на энергоносители.
Премьер-министр также отметил, что конфликт на Украине следует разрешить дипломатическим путем. Он ожидает, что власти ФРГ будут открыты для этого.
20 марта господин Кречмер говорил, что экономические отношения России и Германии можно восстановить. Одним из способов сделать это он считает запуск «Северного потока». По его мнению, «важно иметь возможность выбора источников энергии».
26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. Власти Германии, Швеции и Дании ведут совместное расследование инцидента. Россия назвала взрывы актом международного терроризма. Некоторые западные СМИ заявляют, что за взрывами стоит Украина.
В начале 2023-го цены на газ в Европе начали снижаться. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ достигли 18-месячного минимума. По подсчетам ТАСС, за зиму цена на газ в Европе сократилась в три раза. В конце июня цена на газ восстановилась почти до $400 за 1 тыс. куб. м. Заполненность европейских газовых хранилищ на 28 июня составляла около 76,5%.