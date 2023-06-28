Цена газа в Европе восстановилась почти до $400 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе росли более чем на 2%, почти до $400 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE). Заполненность европейских газовых хранилищ составляет около 76,5%. «Газпром» сегодня, 28 июня, сохранил прокачку российского газа в Европу через Украину на уровне 41,7 млн куб. м в сутки.

Июльские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открыли торги у отметки $398,3 (+ 2,4%). По состоянию на 11:25 мск их стоимость составляла $381.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что сегодня компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа»,— 41,7 млн куб. м. Вчера, 27 июня, показатель был аналогичный. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.

В конце 2019 года Украина и «Газпром» подписали соглашение о транзите российского газа в Европу, оно действует до 31 декабря 2024 года. Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023-го. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ достигли 18-месячного минимума. По подсчетам ТАСС, за зиму цена на газ в Европе сократилась в три раза.

Милена Костерева