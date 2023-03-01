Цена на газ в Европе за зиму сократилась в три раза

Стоимость газа в Европе по результатам зимнего периода снизилась в три раза, до $515 за 1 тыс. куб. м, подсчитал ТАСС на основе показателей лондонской биржи ICE. Сокращение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

По состоянию на 30 ноября, фьючерсы на газ торговались на уровне около $1550 за 1 тыс. куб. м, а уже 28 февраля по результатам торгов их стоимость снизилась почти до $515, относительно начала зимы цена упала в три раза. В тот же день было зафиксировано максимальное с конца августа 2021 года снижение — цена на газ опускалась до $505.

Биржевые цены на газ демонстрируют устойчивое сокращение с декабря 2022 года. Средняя цена газа в Европе в декабре прошлого года составила около $1272 за 1 тыс. куб. м, в январе — $712, а в феврале — около $583.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe на 28 февраля, уровень резервов газа в Европе сократился до 61,65%, что на 22 п. п. выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет. За газовые сутки 27 февраля запасы сократились на максимальные за последние 17 дней 0,54 п. п.

Милена Костерева