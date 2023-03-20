Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения Германии и России можно восстановить

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал одним из способов восстановить экономические отношения Германии с Россией запуск «Северного потока». По его мнению, «важно иметь возможность выбора источников энергии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Mang / Reuters Фото: Christian Mang / Reuters

В интервью журналу Focus господин Кречмер заявил, что инфраструктура «Северного потока» обошлась примерно в €8 млрд и помимо газа может транспортировать водород. «Энергетическая политика заключается в том, чтобы держать варианты открытыми»,— пояснил премьер (цитата по ТАСС).

Как считает политик, «Северный поток» «необходимо отремонтировать сегодня, чтобы был вариант через пять лет». «Я думаю, что было бы действительно слишком круто заявить, что этот трубопровод не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы трубопровод оставался доступным»,— уверен Михаэль Кречмер.

26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли взрывы. По информации The New York Times и Die Zelt, к инцидентам может быть причастна проукраинская группировка, которая, скорее всего, не связана с властями Украины. Киев отрицает виновность своих граждан. Владимир Путин заявлял, что считает «полной чушью» подобные версии.

О расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Лаура Кеффер