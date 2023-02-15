Америка подгружает Европе газа

Европейские цены на СПГ снизились до 18-месячного минимума на фоне новостей о возврате на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США Freeport LNG. Предприятие планирует полностью восстановить поставки в первом квартале. На рынке в 2023 году будет мало нового предложения со стороны СПГ, поэтому в дальнейшем цены на топливо будут зависеть от роста спроса в Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Craig Hartley / Bloomberg / Getty Images Фото: Craig Hartley / Bloomberg / Getty Images

Цены на СПГ в Европе достигли 18-месячного минимума после анонсируемого возвращения на рынок объемов американского завода Freeport LNG, чьи мощности полгода простаивали из-за пожара. По оценкам Platts, 13 февраля стоимость грузов СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу составила $14,82 за MMBtu ($530 за 1 тыс. кубометров), это самый низкий показатель с 23 августа 2021 года, когда цена составляла $14,7 за MMBtu.

Freeport LNG 12 февраля отправил покупателям первую партию СПГ на борту судна Kmalin Diamond, принадлежащего BP, после перерыва, вызванного пожаром на заводе в июне 2022 года. Пока производственные мощности завода остановлены, топливо забирается из резервуаров для хранения. Предполагается, что в первом квартале завод выйдет на полную мощность. Постепенное возвращение объемов завода на стабильно снабжаемый СПГ европейский рынок может оказать некоторое давление на цены.

Freeport LNG может экспортировать 16–19 грузов СПГ в месяц, до взрыва на завод приходилось около 20% от экспорта США. Вывод завода из строя летом 2022 года усугубил панику среди европейских покупателей, стремившихся заменить российский газ после начала военных действий на Украине альтернативными поставками.

Сейчас цены на СПГ для поставки в Европу сблизились со спотовыми ценами на европейских хабах, хотя еще в декабре 2022 года они были почти на 30% ниже из-за того, что приемная инфраструктура не позволяла обрабатывать все грузы и поставлять регазифицированный газ вглубь материка. Сейчас загрузка приемных терминалов СПГ в Европе остается на высоком уровне. Спотовые цены на газ на фоне более теплой, чем обычно, погоды и снижения потребления со стороны энергоемких предприятий продолжают снижаться, колеблясь чуть ниже уровня $600 за 1 тыс. кубометров. Уровень хранения запасов в европейских ПХГ остается высоким — 66,13% против 32,7% годом ранее, согласно данным AGSI.

Дальнейшее существенное падение цен при текущем объеме экспорта российского газа в ЕС выглядит маловероятным, полагает независимый аналитик Александр Собко. «И потому, что уже вблизи текущих котировок существует поддержка ценам в электрогенерации (переключение с угля на газ), и потому, что цена $15 за MMBtu ($530 за 1 тыc. кубометров) уже вполне комфортна для роста спроса со стороны стран АТР. Такая котировка соответствует цене СПГ по классическому контракту с нефтяной ценовой привязкой в Азии при цене нефти $90 за баррель»,— поясняет он.

На рынке СПГ в 2023 году будет не так много нового предложения: помимо тех объемов, которые постепенно полностью выйдут на рынок после начала запусков в 2022 году — шестая линия Sabine Pass, Calcasieu Pass, Coral FLNG (Mozambique) и Портовая СПГ,— к полностью новым мощностям можно отнести запуск плавучего завода на границе Мавритании и Сенегала (Tortue, 2,5 млн тонн в год), третьей линии Tangguh LNG в Индонезии (3,8 млн тонн), а также небольшого плавучего завода СПГ на шельфе Республики Конго (600 тыс. тонн).

Татьяна Дятел