СМИ: Залужный лично руководил взрывами на «Северных потоках»

Военная разведка Нидерландов получила документ, в котором говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный руководил операцией на «Северных потоках», в которой участвовала небольшая группа водолазов. Об этом сообщила газета Politico. Такие же данные приводят нидерландские NOS и Nieuwsuur и немецкие Die Zeit и ARD в совместном расследовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Как пишет Politico, взорвать трубопроводы первоначально собирались в июне 2022 года. Нидерландские и немецкие издания пришли к выводу, что диверсию тогда отменили, однако в сентябре все же осуществили по похожему сценарию. Президент Украины Владимир Зеленский, по их данным, о плане не должен был знать. О данных разведки могли быть проинформированы министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а также премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра, отметили источники изданий.

Ранее сегодня, 13 июня, о возможной причастности Украины к взрывам на «Северных потоках» сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, летом 2022 года разведка Нидерландов передала ЦРУ наводку, что Украина планирует повредить газопроводы. Поэтому, по словам источников газеты, за две недели до взрывов ЦРУ просило власти Украины отказаться от подобных планов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре. Утечку газа обнаружили 26 сентября. О причастности к взрывам проукраинской группировки со ссылкой на источники также сообщала газета The New York Times.

Российские власти сомневались, что к диверсии причастна Украина. Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов». Власти Украины говорили, что они не причастны к взрывам.