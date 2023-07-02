Новак Джокович идет на отрыв

В понедельник в Лондоне стартует Wimbledon — самый престижный теннисный турнир, главным фаворитом которого будет его семикратный чемпион и 23-кратный победитель чемпионатов Большого шлема Новак Джокович. Конкуренцию сербу, который был непобедим на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2018 года, составят лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев. У женщин в первую тройку фаворитов вошли первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович, выигравший первые два турнира Большого шлема в нынешнем сезоне, является безоговорочным фаворитом и на Wimbledon

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новак Джокович, выигравший первые два турнира Большого шлема в нынешнем сезоне, является безоговорочным фаворитом и на Wimbledon

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Стартовый матч нынешнего Wimbledon против аргентинца Педро Качина, который в свои 28 лет еще ни разу не попадал там в основную сетку, Новак Джокович впервые начнет в качестве рекордсмена по количеству титулов на турнирах Большого шлема. После Roland Garros их у него уже 23, на один больше, чем у Рафаэля Надаля. Но, пожалуй, еще сильнее в пользу прославленного серба говорит тот факт, что Wimbledon он выигрывал семь раз, а на счету 127 остальных участников мужской сетки — только две победы его ровесника британца Энди Маррея, претендующего сегодня лишь на локальные успехи. Более того, никто из них, кроме Маррея, на траве Джоковича никогда не обыгрывал.

Неудивительно, что, по мнению букмекеров, соотношение сил претендентов на уимблдонский титул выглядит несколько иначе, чем в конце мая накануне Открытого чемпионата Франции.

Если в Париже шансы Джоковича и первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса выглядели примерно равными, то в Лондоне серб выглядит явным фаворитом.

Играть Wimbledon с листа, без разминки на других травяных турнирах ему не привыкать, да и мотивации у Джоковича наверняка вполне достаточно. Ведь кроме 24-го титула на мейджорах ему наверняка хочется встретить на высшей строчке мирового рейтинга 400-ю неделю. До достижения сербу осталось всего 11 недель, или менее трех месяцев, но сначала он должен снова обойти Алькараса.

Правда, букмекеры тоже ошибаются. Достаточно вспомнить, чем завершился центральный матч Roland Garros — полуфинал Джокович—Алькарас, перед началом которого ставки на победу испанца, выглядевшего на тот момент гораздо более грозным, чем его соперник, принимались с заметно меньшим коэффициентом. Вот и сейчас все может получиться наоборот. По сравнению с Джоковичем нынешний лидер рейтинга АТР имеет минимальный опыт выступлений на Wimbledon. В 2021 году, еще не претендуя на многое, он во втором круге практически без вариантов проиграл Даниилу Медведеву, а год назад дошел до четвертьфинала, уступив Яннику Синнеру. Зато две недели назад Алькарас взял свой первый титул на траве, выиграв на кортах лондонского Queen’s Club турнир категории 500. Теннисисты, которым три недели спустя покорялся Wimbledon, за период Открытой эры (с 1968 года) побеждали там девять раз. Так что этот успех наверняка добавляет Алькарасу уверенности перед встречей первого круга с 36-летним французским ветераном Жереми Шарди, полностью пропустившим прошлый сезон из-за осложнений, вызванных прививкой от коронавируса.

Третье место в списке фаворитов занимает Даниил Медведев, и оно соответствует как его номеру посева, так и нынешней позиции в рейтинге. Россиянин умеет играть на траве. Он взял на ней титул на Мальорке два года назад и дважды доходил до финалов в прошлом сезоне, но на Wimbledon дальше четвертого круга не продвигался. К тому же после серии блестящих выступлений с февраля по май Медведев заметно сбавил обороты. Потерпев сенсационное поражение на старте Roland Garros, он проиграл свой первый матч на турнире в Хертогенбосе, да и в Галле выбыл сравнительно рано — уже в четвертьфинале.

Прогнозировать выступление Медведева непросто еще и потому, что жеребьевка у него в первых двух раундах довольно специфическая.

В первом круге ему достался дебютант турниров Большого шлема — получивший wild card малоизвестный 20-летний британец Артур Фери, а практика показывает, что англичане в начале Wimbledon способны преподносить сюрпризы различного масштаба. В 1/32 финала Медведеву светит встреча с тем самым французом Адрианом Маннарино, который обыграл его в Хертогенбосе и на прошлой неделе дошел до финала на Мальорке, либо со своим соотечественником Александром Шевченко, а в 1/16 финала на горизонте у россиянина — специалист быстрых покрытий голландец Таллон Грикспор или непредсказуемый венгр Мартон Фучович. В общем, каждый из матчей Медведева на предстоящем турнире будет по-своему интересным.

Что касается второго российского представителя в первой десятке, недавнего финалиста турнира в Галле Андрея Рублева, то он в понедельник первым запуском сыграет с австралийцем Максом Перселлом, прошлогодним чемпионом Wimbledon в парном разряде, а дальше в случае успеха — с Асланом Карацевым или молодым французом Люка ван Ашем. Трава для Рублева не оптимальное покрытие, чего он, собственно, и не скрывает. Но за счет хорошей первой подачи и сильного удара справа ему вполне по силам улучшить свой максимальный уимблдонский результат — выход в 1/8 финала.

В списке претенденток на победу на Wimbledon по сравнению с Roland Garros тоже почти без изменений. Возглавляет его первая ракетка мира Ига Швёнтек, далее с небольшим отрывом идут прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина и действующая победительница Australian Open, вторая ракетка мира Арина Соболенко. Из российских теннисисток лучшие результаты на траве в июне показали Екатерина Александрова, выигравшая в Хертогенбосе, и Дарья Касаткина, которая в субботу в финале в Истборне на затяжном тай-брейке второй партии отыграла у американки Мэдисон Кис четыре матчбола, но все же уступила — 2:6, 6:7 (13:15). Правда, времени на подготовку к Wimbledon у Касаткиной не осталось. Свою встречу с сотой ракеткой мира американкой Кэролайн Доулхайд она проведет в понедельник во второй половине дня. А вот 16-летняя Мирра Андреева, достаточно уверенно прошедшая квалификацию и привлекающая к себе повышенное внимание болельщиков и прессы, попала в другую, нижнюю половину сетки и сыграет с китаянкой Ван Сиюй во вторник.

Евгений Федяков