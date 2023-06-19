Екатерина Александрова подружилась с голландской травой

Победительницей Libema Open — завершившегося в голландском Хертогенбосе турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом $225 тыс.— второй год подряд стала россиянка Екатерина Александрова, в финале на тай-брейке третьей партии переигравшая свою соотечественницу Веронику Кудерметову. Это четвертый титул в карьере Александровой. По итогам прошлой недели с 26-го места в мировом рейтинге она поднялась на 22-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова стала первой за 14 лет теннисисткой, сумевшей защитить в Хертогенбосе свой прошлогодний титул

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Екатерина Александрова стала первой за 14 лет теннисисткой, сумевшей защитить в Хертогенбосе свой прошлогодний титул

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Стартовые турниры травяного сезона редко завершаются победами игроков из первых десяток мировых классификаций. В середине июня они, как правило, берут небольшую паузу и восстанавливаются после Открытого чемпионата Франции, поэтому хороший шанс отличиться получают те, кто находится в рейтингах чуть ниже. Для этого, правда, требуется качественная агрессивная игра, которая позволяет успешно действовать на траве. Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова как раз умеют такую играть. У них практически одинаковые козыри — хорошая подача, добротный прием, эффективные на быстрых покрытиях атакующие удары с задней линии, а в том, что они способны выигрывать турниры категории 250, давно никто не сомневается. У Александровой до этого было три титула, а у Кудерметовой — один, к тому же благодаря выходу в четвертьфинал прошлогоднего Roland Garros она завершила предыдущий сезон в ранге девятой ракетки мира. Поэтому ничего удивительного в том, что на единственном голландском турнире в календаре WTA был разыгран российский финал, который, кстати, стал повторением прошлогоднего полуфинала, оставшегося за Александровой.

На пути к воскресной встрече обе россиянки не проиграли ни одного сета. Причем Кудерметова, посеянная под первым номером, в четырех матчах провела на кортах менее пяти часов, а Александрова, которая победила в Хертогенбосе в прошлом году, взяла там 18 партий подряд. В такой ситуации шансы на победу выглядели примерно равными. Дебют матча, начало которого организаторы задержали из-за дождя, остался за Кудерметовой. Взяв чужую подачу дважды и потеряв свою лишь один раз, она повела — 4:2, а затем успешно закончила первую партию, которая в середине седьмого гейма примерно на час была прервана по причине непогоды. Во втором сете Александрова снова отыгрывала брейк, сделанный соперницей в пятом гейме, а при счете 4:4 Кудерметова имела два брейк-пойнта, которые использовать не смогла. Затем судье повторно пришлось объявить дождевой перерыв, правда, уже довольно короткий, а после возобновления игры Кудерметова не смогла удержать свою подачу, пробив в сетку на первом сетболе, и в финале восстановилось равновесие.

Третья партия прошла уже без брейков, хотя в целом у Александровой все же имелось небольшое преимущество. Она не использовала один матчбол в десятом гейме и еще два — в двенадцатом, в то время как у Кудерметовой имелся единственный брейк-пойнт в одиннадцатом гейме. В итоге все закончилось тай-брейком, который Александрова провела заметно стабильнее. Она оставила за собой третий розыгрыш — один из самых зрелищных в матче, а поведя 4:2, не дала соотечественнице ни одного шанса. В итоге — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) за 2 часа 52 минуты.

До Екатерины Александровой в истории Libema Open была лишь одна чемпионка, сумевшая выиграть этот турнир дважды подряд,— Тамарин Танасугарн из Таиланда, победившая там в 2008 и 2009 годах. Заработав 280 рейтинговых очков (прошлогодние баллы сгорели у нее в прошлый понедельник из-за сдвига в расписании турниров) и почти €30 тыс. призовых, россиянка завоевала четвертый титул WTA в шести сыгранных финалах. Кроме того, с 26-го места в рейтинге она поднимется на 22-е, имея шансы по ходу травяного сезона вернуться в первую двадцатку.

В свою очередь, Вероника Кудерметова, получившая 180 очков и €17,5 тыс., не только еще более ухудшила свою статистику финалов — 1:5, но и упустила возможность снова оказаться в первой десятке, поменяв 14-ю позицию на 13-ю. Следующим турниром для обеих теннисисток будет Bett1Open — гораздо более представительное состязание категории 500 с участием семи представительниц топ-10, которое в понедельник начинается в Берлине. Теоретически финалистки Хертогенбоса могут встретиться там в четвертьфинале. Правда, Кудерметовой требуется пройти в 1/8 финала вторую ракетку мира Арину Соболенко, а Александровой уже в первом круге предстоит сыграть с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой, победившей в столице Германии в 2021 году.

Евгений Федяков