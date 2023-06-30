Дарья Касаткина приросла травой

В финале Rothesay International, травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $780 тыс. в британском Истборне, впервые за десять лет сыграет российская теннисистка. Этого права добилась Дарья Касаткина, которая после полуфинальной победы в двух партиях над итальянкой Камилой Джорджи вернулась в первую десятку мирового рейтинга.

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Фото: Gareth Fuller / PA / AP Дарья Касаткина

Фото: Gareth Fuller / PA / AP

Из семи травяных турниров WTA, которые проводятся в течение трех недель, предшествующих Wimbledon, состязание в Истборне является едва ли не самым престижным и представительным. Правда, в этом году с него снялась третья ракетка мира и прошлогодняя чемпионка Wimbledon Елена Рыбакина, которая неделю назад еще не полностью отошла от вирусного заболевания, подхваченного еще в Париже по ходу Открытого чемпионата Франции. Но и без нее в сетке оказались четыре представительницы первой десятки — американки Джессика Пегула (четвертая в мире) и Коко Гауфф (седьмая), француженка Каролин Гарсия (пятая) и туниска Унс Джабир (шестая).

Россиянка Дарья Касаткина, которая в начале июня не смогла подтвердить прошлогодний результат на Roland Garros — полуфинал — и выбыла там в четвертом круге, на данный момент находится в рейтинге на 11-м месте. Однако после отказа Рыбакиной она попала в Истборне в число сеяных и использовала благоприятную возможность пройти по сетке как можно дальше. Уверенно обыграв на старте украинку Ангелину Калинину, Касаткина в трех сетах справилась с 18-й ракеткой мира, финалисткой Wimbledon 2021 года чешкой Каролиной Плишковой, а затем выиграла первую партию у Каролин Гарсии и повела во второй, после чего соперница решила не продолжать борьбу из-за травмы правого плеча.

В полуфинале соперницей Касаткиной оказалась Камила Джорджи — опытная 31-летняя итальянка, которая, не блистая на травяных турнирах WTA, в 2018 году все же на Wimbledon дошла до четвертьфинала.

Неделей ранее в Бирмингеме Джорджи в первом круге уступила знаменитой 43-летней американке Винус Уильямс, которая за последние два сезона выиграла лишь два матча, но в Истборне во втором круге неожиданно легко выбила из сетки прошлогоднюю финалистку Wimbledon Унс Джабир.

С точки зрения качества игры это, конечно, был не лучший полуфинал. Прежде всего потому, что Джорджи была крайне нестабильна, грешила спорными решениями на задней линии и совершила десять двойных ошибок. Обменявшись с соперницей брейками в начале матча, Касаткина затем уверенно взяла первый сет, а во второй партии, поведя — 4:1, растеряла преимущество. Но довести дело до третьего сета россиянке помогли снова оплошности соперницы и собственная более стабильная игра. В итоге — 6:2, 7:5 за 1 час 23 минуты, и теперь в субботу Касаткиной, вернувшейся в первую десятку перед стартом Wimbledon, предстоит встреча с американкой Мэдисон Кис, которая с заметным преимуществом переиграла в другом полуфинале свою соотечественницу Гауфф — 6:3, 6:3.

Хотя ранее до финала турнира в Истборне российские теннисистки доходили семь раз, титулы там удавалось брать только Светлане Кузнецовой в 2004 году, Екатерине Макаровой в 2010-м и Елене Весниной в 2013-м.

Что касается встречи с Кис, то перед Касаткиной стоит очень непростая задача. Американка на данный момент стоит в рейтинге заметно ниже, на 25-м месте, но в серии личных встреч с россиянкой она ведет с заметным преимуществом — 8:2.

К тому же агрессивный теннис Кис как нельзя лучше подходит к травяному покрытию, на котором она выиграла два из своих шести титулов — как раз в Истборне в 2014 году и в Бирмингеме в 2016-м. Касаткина подобными успехами на траве похвастаться не может. На ее счету лишь бирмингемский финал 2021 года, поэтому фаворитом предстоящего матча все же следует считать американку.

Евгений Федяков