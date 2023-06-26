Карлос Алькарас отнимает время Новака Джоковича

В понедельник в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) произошла уже шестая в этом году смена лидера. Им снова стал испанец Карлос Алькарас, обогнавший серба Новака Джоковича. Несмотря на высший в нынешнем веке градус конкуренции в борьбе за титул первой ракетки мира, Джокович по-прежнему имеет шансы встретить на высшей строчке мировой классификации свою 400-ю неделю. Важнейшим для него турниром для достижения такой цели будет стартующий через неделю Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв в Лондоне свой первый титул на траве, Карлос Алькарас снова возглавил рейтинг ATP и продемонстрировал хорошую готовность к Wimbledon

Фото: Adrian DENNIS / AFP Выиграв в Лондоне свой первый титул на траве, Карлос Алькарас снова возглавил рейтинг ATP и продемонстрировал хорошую готовность к Wimbledon

Фото: Adrian DENNIS / AFP

Возвращение Новака Джоковича на первое место рейтинга АТР после триумфа на Roland Garros оказалось недолгим. Продержавшись во главе мировой классификации лишь две недели, серб снова уступил верхнюю строчку испанцу Карлосу Алькарасу, который в воскресенье в Лондоне на турнире категории 500 завоевал свой первый травяной, пятый в этом году и 11-й за карьеру титул.

В нынешнем сезоне лидер мужской мировой классификации поменялся уже в шестой раз. Более острая конкуренция в споре за теннисную корону за всю 49-летнюю историю рейтинга АТР наблюдалась лишь в прошлом веке. В 1983 году два американца, Джон Макинрой и Джимми Коннорс, вместе с чехом Иваном Лендлом поочередно сменяли друг друга на первом месте десять раз, а в 1999 году произошло восемь подобных случаев, к которым приложили руку американцы Пит Сампрас и Андре Агасси, испанец Карлос Мойя, россиянин Евгений Кафельников и австралиец Патрик Рафтер.

Принципиальная интрига в борьбе между Алькарасом и Джоковичем за лидерство связана сейчас с тем, что количество недель, проведенных сербом в качестве первой ракетки мира, с января по июнь выросло с 373 до 389. И хотя бывшего рекордсмена по этому показателю, швейцарца Роджера Федерера с его 310 неделями, Джокович обошел еще в марте 2021 года, он наверняка мечтает покорить юбилейный рубеж в 400 недель, который еще сравнительно недавно выглядел фантастическим.

Перед началом Wimbledon, стартующего 3 июля, Джокович уступает Алькарасу лишь 80 очков. При этом ни тому, ни другому защищать в Лондоне нечего, поскольку в прошлом году рейтинговые баллы там не начислялись.

Учитывая, что победа на турнире Большого шлема оценивается в 2000 очков, а финал — в 1200, отрыв испанца от серба можно считать микроскопическим.

Зато их преследователи находятся на значительной дистанции. Идущий третьим россиянин Даниил Медведев, который после сенсационной майской победы на грунтовом Открытом чемпионате Италии резко притормозил — проиграл свои первые матчи на Roland Garros и травяном турнире в Хертогенбосе, а в Галле дошел лишь до четвертьфинала,— отстает от Джоковича сразу на 1705 очков. На первое место по итогам Wimbledon Медведев может претендовать лишь в случае собственной победы, при этом два его конкурента должны вылететь раньше четвертьфинала. Учитывая, что Джокович выигрывал Wimbledon семь раз, а Алькарас продемонстрировал классный травяной теннис на прошлой неделе, вероятность подобного развития событий ничтожна, и 17 июля, на следующий день после окончания Wimbledon, лидером мировой классификации почти наверняка будет тот из них, кто пройдет по сетке дальше.

Пока шансы Алькараса и Джоковича на третьем в сезоне турнире Большого шлема выглядят примерно равными. Точно так же, кстати, было и на Roland Garros, где серб оказался сильнее в очном полуфинале.

Многое будет зависеть от жеребьевки, которая состоится 30 июня, хотя уже ясно, что два фаворита окажутся в разных половинах сетки и смогут встретиться лишь в финале. В любом случае промежуток с 17 июля по 2 октября (а это как раз 11 недель) — лучший период для достижения отметки 400 недель Джоковичем, который в предыдущем сезоне пропускал всю американскую серию из-за отсутствия прививки от коронавируса и, соответственно, не набрал ни одного очка. Алькарас, действующий чемпион US Open, за тот же отрезок получил 2640 очков. А в октябре и ноябре уже Джоковичу придется защищать 2850 баллов, набранных в прошлом году благодаря победам в Тель-Авиве, Астане, в Турине на Nitto ATP Finals и финалу на парижском «мастерсе».

Евгений Федяков