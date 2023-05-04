«Призовые отдам папе»

Получившая wild card 16-летняя россиянка Мирра Андреева дошла до 1/8 финала Mutua Madrid Open, проходящего в столице Испании турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом €7,7 млн. Она стала самой юной участницей этой стадии за всю историю турниров категории 1000. В интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову она оценила свое выступление в Мадриде, объяснила, как строится ее тренировочный процесс, и рассказала о ближайших планах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева в матче против белоруски Арины Соболенко на Mutua Madrid Open

Фото: Manu Fernandez, AP Мирра Андреева в матче против белоруски Арины Соболенко на Mutua Madrid Open

Фото: Manu Fernandez, AP

— О чем вы подумали, когда узнали, что получили wild card на такой крупный турнир?

— Конечно, обрадовалась. Предполагала, что могу получить wild card в квалификацию. Но в основу… Это было очень приятно и неожиданно! Хотелось побыстрее приехать сюда и начать играть.

— А на какой результат вы рассчитывали?

— Ехала просто сыграть. Никаких ожиданий не было. Совершенно не думала о том, смогу ли кого-то победить, или не смогу. Старалась сделать все возможное для того, чтобы выиграть больше мячей, чем соперницы. С таким настроем и провела три первых матча.

— В Мадриде вы обыграли финалистку US Open 2021 года канадку Лейлу Фернандес, 14-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Аддад Майю и полуфиналистку Australian Open нынешнего года Магду Линетт из Польши, стоящую в рейтинге 19-й. Какая из этих трех побед для вас особенно ценна?

— Не делю победы на более или менее важные. Все они ценны в равной степени, потому что ради каждой из них мы с командой работаем на тренировках одинаково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соперница Мирры Андреевой в 1/8 финала мадридского турнира — Арина Соболенко

Фото: Manu Fernandez, AP Соперница Мирры Андреевой в 1/8 финала мадридского турнира — Арина Соболенко

Фото: Manu Fernandez, AP

— Тогда с кем из этих теннисисток вам было играть интереснее всего?

— Наверное, с Фернандес. Все-таки это был первый матч. К тому же мне нравится, как играет Лейла. Она не боится рисковать, быстро передвигается по корту, а еще отличается правильным поведением. Фернандес всегда спокойна, как бы ни складывалась ситуация, у нее практически не меняется выражение лица. Хотя по большому счету интересными получились все матчи. Например, с Аддад Майей была нервная игра.

— В 1/8 финала вы на главном корте турнира уступили второй ракетке мира Арине Соболенко. В подобных случаях новички часто ссылаются на непривычные ощущения, которые они испытывают, выходя на большую арену. А что скажете о причинах своего поражения вы?

— Чувствовала небольшую усталость — как физическую, так и моральную. Все-таки играла уже третью неделю подряд. (Перед этим в апреле в Швейцарии Андреева выиграла два профессиональных турнира с призовыми фондами €60 тыс.— «Ъ».) Думаю, на встречу с такой соперницей лучше выходить немного в другом состоянии. К тому же если в предыдущих матчах я просто получала удовольствие от игры, не думая о результате, то здесь уступать уже не хотелось, и я начала расстраиваться по поводу того, что не могу приспособиться к игре Соболенко. Все это, наверное, и сказалось на результате.

— Сейчас, когда первые эмоции схлынули, вы воспринимаете случившееся в Мадриде как сказку или это закономерный результат?

— Только не как сказку! Выходила на корт и делала то, что умела. Не больше и не меньше. Этот результат дался не просто так, а ценой долгих, мучительных тренировок. Я на него работала вместе с командой, и что-то у нас получилось.

— Успели почувствовать себя в мадридской раздевалке своим человеком?

— В Мадриде мы были вместе с мамой. Но сначала, честно говоря, чувствовала себя немного чужой и одинокой. Странные ощущения: вокруг все друг с другом здороваются, а я практически никого не знаю. Наверное, в следующий раз я уже буду более приспособленной к подобным ситуациям.

— В следующий понедельник вы подниметесь в рейтинге примерно на 50 позиций — в район 140-го места. Как-то отметили свое достижение?

— А у нас были дни рождения: в прошлую субботу у меня одновременно с папой, а во вторник — у мамы. Так что появилось сразу несколько поводов посидеть всей семьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева во время матча против Арины Соболенко

Фото: Manu Fernandez, AP Мирра Андреева во время матча против Арины Соболенко

Фото: Manu Fernandez, AP

— За несколько дней в Мадриде вы заработали в шесть раз больше призовых, чем за всю свою жизнь,— почти €85 тыс. Что будете делать с такими деньжищами?

— Призовые отдам папе. Он поступит с ними так, как посчитает нужным. Скорее всего, деньги пойдут на тренировочный процесс, который стоит недешево.

— Красноярск, где вы родились, город не с самыми богатыми теннисными традициями. С чьей подачи вы взяли в руки ракетку?

— Все началось с того, что теннис понравился моей маме. Сначала она отдала в секцию мою старшую сестру (18-летняя Эрика Андреева занимает в мировом рейтинге 114-е место.— «Ъ»). Где-то с трех лет я проводила на корте все свободное время, собирая мячи, а играть начала сравнительно поздно, в шесть лет. Теннис мне очень нравится. Просто обожаю держать в руках ракетку, ощущать в ладони ручку со свежей намоткой. И люблю звук, который издают струны, когда ты попадаешь по мячу центром струнной поверхности. Иногда мне дают неделю отдыха для перезагрузки, но я не выдерживаю примерно на третий день и начинаю набивать мяч у стенки или хотя бы имитирую удары.

— Кто был вашим первым тренером?

— В Красноярске в течение двух лет тренировалась у Марины Алексеевны Павловой, которая поставила технику и научила теннисным азам. Потом мы переехали в Сочи, где стали работать с Кириллом Крюковым, а когда приезжаю в Москву, то тренируюсь в академии J-Pro, где для нас с Эрикой созданы все условия.

— Но сейчас ваша база находится на юге Франции. Как вы там оказались?

— Агент из компании IMG, с которым мы работаем, предложил два варианта в Европе: академию Рафаэля Надаля на Мальорке и Elite Tennis Center в Канне. В конце 2021 года мы с мамой решили на неделю съездить во Францию, и мне там очень понравилось. Так что с января прошлого года мы с Эрикой начали тренироваться в Канне. Условия там идеальные. Кроме того, оттуда легче выезжать на турниры.

— С Даниилом Медведевым во Франции часто пересекаетесь?

— Только пару раз в год, когда он приезжает в Канн давать мастер-классы. Ведь живет и тренируется Медведев в Монако.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (справа) и Арина Соболенко после окончания матча, в котором победила белорусская спортсменка

Фото: Isabel Infantes, Reuters Мирра Андреева (справа) и Арина Соболенко после окончания матча, в котором победила белорусская спортсменка

Фото: Isabel Infantes, Reuters

— Вашим личным тренером можно считать Жана-Рене Лиснара?

— Он основатель академии. Но кроме него с нами работает Жан-Кристоф Форе. Оба они в свое время играли на уровне АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов.— «Ъ»). Также мы регулярно созваниваемся и переписываемся с Кириллом Крюковым.

— Присутствует ли в вашей команде психолог?

— На данный нет. Мы с занимались с психологом раньше, три года назад.

— С Эрикой у вас существует конкуренция?

— Точно нет. Мы только поддерживаем друг друга. И сильно переживаем во время матчей, когда кто-то из нас находится на корте, а другая — рядом с ним.

— Я слышал, что с некоторых пор вы вместе не тренируетесь. Это правда?

— Да. В России мы тренировались друг с другом практически каждый день. А во Франции нас перестали ставить вместе по каким-то принципиальным соображениям. О причинах этого лучше спросить у наших тренеров, но с начала 2022 года мы провели всего пару совместных тренировок, не более того.

— Насколько закономерно то, что свой мадридский прорыв вы совершили именно на грунтовом покрытии?

— Грунт мне нравится чуть больше харда. Но когда постоянно играю на одном покрытии, то сильно скучаю по другому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча Мирры Андреевой и Арины Соболенко

Фото: Isabel Infantes, Reuters Момент матча Мирры Андреевой и Арины Соболенко

Фото: Isabel Infantes, Reuters

— Какие элементы вы считаете в своей игре коронными?

— Любимый удар всегда тот, который в конкретном матче получается лучше всего. Но, наверное, моя короночка — это все-таки укороченный удар. Люблю укорачивать и на грунте, и на харде. Хотя тут многое зависит от соперницы.

— А что бы хотелось улучшить в первую очередь?

— Первую подачу, чтобы она была немного стабильнее.

— Попав в середину второй сотни рейтинга WTA, вы продолжите играть юниорские соревнования или полностью сконцентрируетесь на взрослых?

— В моем возрасте еще существуют ограничения по количеству турниров. (По правилам WTA с 16 до 17 лет Мирра Андреева может принять участие максимум в 16 профессиональных соревнованиях.— «Ъ».) Поэтому в начале года, когда мы составляли график, предполагалось, что буду играть по юниорам. Но сейчас решили, что, видимо, в этом нет смысла. Посмотрим, удастся ли мне пройти квалификацию на взрослом Roland Garros, но на юниорский турнир в Париже я, наверное, не останусь.

— В какой степени ваши родители вовлечены в процесс взаимодействия с компанией IMG?

— Нас ведет команда из двух агентов IMG. Один из России — Лев Кассиль. Второй мексиканец Хуан Акуна, живет в Майами. Родители с ними всегда на связи, обсуждают любые вопросы. Так что все работают сообща.

— Вам уже обещали wild card на каком-то другом крупном соревновании?

— Пока ничего не слышала об этом. Решение подобных вопросов зависит не только от агентов, которые делают все возможное, но и от владельцев конкретных турниров.

— И последний вопрос на сегодня. Вам только-только исполнилось 16 лет. Как обстоят дела с учебой?

— Начиная с шестого класса, я нахожусь на дистанционном обучении в России. Для тренировочного процесса это большой плюс, но времени все равно не хватает, поэтому свои выходные часто приходится проводить дома за компьютером, подчищая долги. Сейчас оканчиваю девятый класс, впереди экзамены. Хочется, как следует подготовиться, чтобы хорошо их сдать.