Wimbledon не для всех

Российские теннисисты готовятся выступить на Wimbledon после годичного перерыва. Турнир Большого шлема стартует в Великобритании 3 июля. В 2022-м российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. Wimbledon тогда стал единственным мейджором, который принял такое решение. Международные теннисные ассоциации его не поддержали, лишили турнир рейтинговых очков, а организаторов оштрафовали. В этом году россияне и белорусы смогут выступить на нем в нейтральном статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez, Reuters Фото: Dylan Martinez, Reuters

О том, какие требования им нужно было выполнить для участия в турнире и почему не все в итоге смогли прилететь в Лондон, в справке “Ъ FM”:

Организаторы Wimbledon — Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация тенниса Англии (LTA) — позволили россиянам и белорусам выступить на турнире при условии, что они подпишут декларацию нейтральности. Заявление было сделано в марте. Спортсмены, согласно тексту документа, должны отказаться от публичной поддержки военных действий на Украине. Кроме того, они обязаны были предоставить доказательства того, что не получают финансирование от спонсоров из России и Белоруссии и других подсанкционных лиц и компаний. Некоторые ведущие теннисисты еще весной сообщили в СМИ, что у них нет проблем с выполнением требований. Большинство спортсменов подписали декларацию весной. Но у многих из них возникли сложности с получением визы. Из-за этого от участия в Wimbledon пришлось отказаться Полине Кудерметовой и Павлу Котову.

В итоге в мужском и женском одиночных турнирах в совокупности выступят 15 российских теннисистов. Сыграют на Wimbledon, в частности, первая и вторая ракетки страны — Даниил Медведев и Андрей Рублев. Последний неделю назад дошел до финала турнира AТP в Германии. При этом, согласно котировкам букмекерских контор, именно Медведев входит в тройку основных претендентов на титул. Советская теннисистка, спортивный комментатор Анна Дмитриева, однако, к фаворитам россиян не причисляет:

«Все зависит от первых двух матчей, мне кажется, как они прочувствуют траву. Рублев сказал, что трава ему не слишком нравится, потому что в последнее время он не очень любит ходить вперед, к сетке. Медведев, может быть, и любит, но у него это не очень хорошо выходит. Если теннисисты найдут именно свою игру, в которой они более или менее хозяева положения, тогда еще можно о чем-то говорить. В таком турнире, еще и на траве, с наличием таких соперников каждый круг — испытание.

Притом что Медведев, мы знаем, эмоционально многообразен. Да и Рублев в последнее время тоже стал уставать, наверное, поэтому слишком экспрессивен. Что касается фаворитов, я бы назвала таковыми двух теннисистов в равной степени — Алькараса и Джоковича. Не сомневаюсь, что последний будет стремиться только к победе. У Алькараса тоже все шансы — он прекрасно сыграл в Queen's Club, где достаточно легко всех обыграл».

В отличие от сестры, Вероника Кудерметова получила визу и сыграет на турнире. В топ-10 претенденток на титул ни одна из россиянок не входит. Хотя на этой неделе Дарья Касаткина смогла добраться до финала турнира в британском Истборне. У нее и еще нескольких российских спортсменок есть шанс успешно выступить на Wimbledon, полагает теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков:

«С Касаткиной такая ситуация: она может очень хорошо играть на траве, но может и очень плохо. Это в значительной степени зависит от соперницы.

Касаткина играет в сравнительно мягкий теннис. Самсонова сильно бьет по мячу, у нее сильная подача, плоские удары. Думаю, у нее самые хорошие шансы на Wimbledon среди россиянок. Есть еще, конечно же, Кудерметова, которая тоже имеет хорошие подачу, плоские удары, а также Александрова, которая недавно выиграла турнир в Голландии. В число главных фавориток россиянки не входят, но четвертьфинал для Касаткиной, Кудерметовой, Самсоновой, Александровой и Потаповой — это реально».

Призовой фонд Wimbledon увеличился. Победители женского и мужского турниров в этом году получат по 2,35 млн фунтов или почти по $3 млн.

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Петр Шадрин