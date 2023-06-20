Украину проведут через все круги

Евросоюз решил предложить Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд. Деньги должны пойти на покрытие текущих расходов правительства и восстановление страны. Однако условие их получения — дальнейшие внутренние реформы, коих предстоит немало. Накануне Еврокомиссия (ЕК) оценила прогресс Украины по выполнению требований для старта переговоров о членстве в ЕС и пришла к выводу: реализованы пока два пункта из семи. Неполное соответствие необходимым параметрам, помимо неурегулированного конфликта, заставляет и ведущие страны НАТО считать приглашение Киева в альянс преждевременным. Судя по заявлениям представителей Запада, исключений из правил они делать для Украины не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза в течение четырех лет выделить Украине €50 млрд в рамках плана по реконструкции страны. Помощь будет предоставляться в виде льготных займов и грантов. Как сообщило агентство Bloomberg, эти деньги должны поддержать украинскую казну и помочь правительству выплачивать зарплаты и пенсии, а также восстанавливать поврежденную в результате боевых действий инфраструктуру. Источники Bloomberg отметили, что необходимую сумму Брюссель планирует собрать за счет взносов государств—членов ЕС, а не рыночных займов, как в случае с предыдущими пакетами финансовой поддержки.

Запланированный объем средств в целом соотносится с запросом Киева, который занят поисками $40 млрд (около €36,5 млрд) на реализацию первой части «Зеленого плана Маршалла» (по аналогии с «планом Маршалла» после Второй мировой войны) по восстановлению экономики страны, подчеркнуло агентство Reuters. При этом, по подсчетам Всемирного банка, в целом постконфликтная реконструкция Украины обойдется не менее чем в $400 млрд (около €365 млрд), что в три раза превышает ее ВВП.

Так или иначе, несмотря на, очевидно, неокончательный характер суммы и продолжающийся конфликт, союзники Киева уже подсчитывают потенциальные расходы. Например, обсуждать восстановление Украины и собирать взносы на общее дело партнеры соберутся в Лондоне, где 21–22 июня пройдет специальная донорская конференция. Между тем условия и формат получения выделяемых средств могут отличаться. Так, по данным СМИ, запланированный Евросоюзом пакет подразумевает, что в обмен на миллиарды Брюссель будет ждать от Киева осуществления конкретных реформ, направленных на улучшение верховенства права и борьбу с коррупцией.

И хотя Евросоюз публично не высказывает сомнений в том, что движение по пути реформ будет Украиной продолжено, он не упускает возможности подчеркнуть важность подобных условий.

Это же касается и начала переговоров Брюсселя и Киева о членстве в Евросоюзе. Как сообщили западные СМИ, по мнению ЕК, Украина пока выполнила две рекомендации из семи для старта такого диалога. Официально Еврокомиссия заявит о своей оценке того, насколько Киев в этом преуспел, 21–22 июня и, как ожидается, отметит выполнение требований, касающихся судебной реформы и законодательства о СМИ.

Собеседники Reuters подчеркнули, что «отчет будет умеренно положительным», поскольку «не все удовлетворительно», но «использовать негативный тон в отношении Украины» Брюссель сейчас не считает возможным. Среди требований, которые Киеву еще предстоит выполнить, особое место занимают реформа Конституционного суда, реформа правоохранительных органов, борьба с отмыванием денег и олигархами, меры по защите прав национальных меньшинств. Более подробную оценку прогрессу Украины на пути в Евросоюз ЕК даст в октябре. Но уже сейчас понятно: Брюссель готов делать скидку Украине в вопросе скорости реализации реформ, принимая во внимание ее конфликт с Россией, но форсировать интеграционный процесс без выполнения поставленных условий не намерен.

Не намерены форсировать его и в НАТО. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, официального приглашения пополнить ряды блока Украина не получит, но на встрече лидеров будут «приняты решения, которые приблизят Киев к альянсу». В публичной интерпретации господина Шольца решение союзников повременить с гарантиями членства в альянсе сразу после окончания конфликта сводится к одному: партнеры готовы поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но «ясно и то, что НАТО не будет становиться стороной конфликта».

При этом из комментариев господина Столтенберга становится понятно, что препятствие на пути Украины в НАТО заключается не только в продолжающемся конфликте. Днем ранее в интервью газете Welt am Sonntag он пообещал, что в Вильнюсе союзники одобрят специальный пакет помощи, который «за несколько лет» приведет Киев «к соответствию стандартам блока». О том, что дело касается в первую очередь стандартов, на днях заявил и президент США Джо Байден. Журналисты напрямую спросили главу Белого дома, готов ли Вашингтон поддержать упрощенные условия присоединения Украины к альянсу, и получили вполне однозначный ответ. «Нет. Потому что они должны соответствовать общим стандартам. Поэтому я не собираюсь облегчать это»,— сказал господин Байден.

По его мнению, украинская армия в целом уже отвечает требованиям НАТО, но система безопасности и уровень коррупции вызывают вопросы.

«Они сделали все, чтобы показать способность к военной координации. Но есть целая проблема. Безопасна ли их система? Не коррумпирована ли она? Соответствует ли всем стандартам, которым отвечает каждая страна НАТО? Я думаю, что будет отвечать. Думаю, что можно это сделать. Но это не произойдет автоматически»,— пояснил американский лидер.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой процесс евроатлантической интеграции Украины после введения российских войск на ее территорию ускорился — Киев требует от союзников скорейших политических решений и гарантий членства в будущем. Однако представители Запада, преимущественно ведущих стран, поощряя Украину на этом пути, в то же время не собираются делать для нее какие-либо исключения из правил. И в определенных случаях даже увязывают финансовую невоенную помощь с проведением реформ для соответствия западным стандартам.

В РФ отношение к перспективам интеграции Украины что в ЕС, что в НАТО несколько сблизилось. Если до 24 февраля 2022 года Москва публично относила к «красным линиям» именно вступление соседней страны в военный альянс, то потом столь же неодобрительно заговорила и о ее присоединении к Евросоюзу. Глава МИД России Сергей Лавров уже год назад заявил, что ЕС «сливается» с НАТО, «идет по его следам» и превращается «в агрессивного воинствующего игрока». А заместитель постпреда РФ при НАТО Дмитрий Полянский говорил, что в Москве «не видят разницы» между организациями. Правда, президент Владимир Путин в то же время заявлял, что в России «не имеют ничего против» членства Украины в Евросоюзе. Зато по НАТО разногласий не возникает. Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подтвердил, что воспрепятствование членству Украины в НАТО является одной из целей Москвы.

Алексей Забродин