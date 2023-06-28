Делегация Палаты представителей США прибыла на Тайвань

Делегация Палаты представителей США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Майком Роджерсом прибыла на Тайвань. В состав делегации вошли девять конгрессменов, их визит продлится до 29 июня.

Сегодня, 28 июня, делегацию примет глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Также члены Палаты представителей встретятся с главой тайваньского МИДа Джозефом У. Во время визита планируется обсудить региональную безопасность, торговлю, инвестиции, сообщает ТАСС.

В феврале Белый дом провел переговоры с делегацией Тайваня в Вашингтоне. В апреле спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а глава комитета по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол посетил Тайбэй, где сообщил о готовности США рассмотреть вопрос об отправке своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая. В июне во время визита в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят конфликтовать с Китаем.

Минобороны Тайваня сообщало, что вчера рядом с побережьем острова прошли два российских корабля. Пресс-служба Тихоокеанского флота говорила, что корветы «Громкий» и «Совершенный» зашли в Филиппинское море в рамках дальнего морского перехода.

Подробнее о визите господина Блинкена — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Лаура Кеффер