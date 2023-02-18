FT: Белый дом проведет секретные переговоры с делегацией Тайваня в Вашингтоне

Белый дом на следующей неделе проведет секретные переговоры с главой МИД Тайваня Джозефом Ву и советником по нацбезопасности Веллингтоном Ку, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Встреча пройдет в Вашингтоне, куда тайваньская делегация прибудет в эти выходные.

По данным FT, представители Тайваня встретятся с заместителем советника президента США по национальной безопасности Джоном Файнером. Один из собеседников газеты добавил, что на встрече также будет присутствовать заместитель госсекретаря Венди Шерман. Издание пишет, что диалог двух стран хотят «оставить закрытым, чтобы не вызвать гневной реакции со стороны Китая».

Отношения Вашингтона и Пекина вновь обострились, после того как США сбили китайский разведывательный аэростат, залетевший в воздушное пространство Штатов. С конца января были сбиты четыре летательных аппарата. США считают, что Китай с помощью аэростатов собирает информацию о военных объектах других стран. FT сообщала, что в феврале высокопоставленный представитель Пентагона посетит Тайвань впервые с 2019 года.

О воздушных объектах в небе над США — в публикации «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Лаура Кеффер