Блинкен: США не хотят конфликтовать с Китаем

Власти США не поддерживают независимость Тайваня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Господин Блинкен выразил надежду на поддержание контактов с Пекином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен и Си Цзиньпин

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters Энтони Блинкен и Си Цзиньпин

Фото: Leah Millis/Pool, Reuters

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем»,— заверил госсекретарь, слова которого приводит китайский МИД. Энтони Блинкен добавил, что рассчитывает на урегулирование разногласий Вашингтона и Пекина, а также на стремление к диалогу и сотрудничеству.

Господин Си сказал, что Китай уважает интересы США и не будет «бросать им вызов». При этом он призвал американские власти «уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Китая». По его мнению, ни одна из сторон не должна пытаться переделать другую или лишать ее права на развитие.

Господин Блинкен прибыл в Китай с двухдневным визитом накануне, 18 июня. Он стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим КНР с 2018 года. На встрече с ним глава МИД Китая Цинь Ган сказал, что отношения США и КНР находятся на самом низком уровне со дня их установления. Госдеп США охарактеризовал переговоры как «конструктивные, обстоятельные и откровенные».

Подробнее о визите — в публикации «Ъ» «Китайскую пятилетку — за два дня».

Лаура Кеффер