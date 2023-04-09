В один Тайвань можно войти дважды

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит крупнейшие в этом году учения «Объединенный острый меч», отрабатывая действия по полной блокаде Тайваня. Репетиция силового сценария проходит в ответ на действия руководства Конгресса США, вернувшего тайваньский кризис на уровень августа прошлого года. Несмотря на то что визит на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси едва не привел к войне на Тихом океане, ее преемник Кевин Маккарти встретился в Калифорнии с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а глава комитета по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол сам посетил Тайбэй, где сообщил: США будут готовы рассмотреть вопрос об отправке своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На совместной пресс-конференции с тайваньским лидером Цай Инвэнь спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что рассматривает возможность визита на Тайвань, и дал понять, что не будет прислушиваться к предостережениям из Пекина

Фото: Taiwan Presidential Office / Reuters На совместной пресс-конференции с тайваньским лидером Цай Инвэнь спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что рассматривает возможность визита на Тайвань, и дал понять, что не будет прислушиваться к предостережениям из Пекина

Фото: Taiwan Presidential Office / Reuters

В проходящих с 8 по 10 апреля учениях вооруженных сил КНР принимают участие эсминцы и фрегаты, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолеты специального назначения, артиллерийские бригады, ракетные войска.

Цель маневров обозначил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. По его словам, они должны стать предупреждением сепаратистским силам.

На старте учений «Объединенный острый меч» эсминцы и фрегаты Восточной зоны боевого командования НОАК на большой скорости продвинулись в морскую акваторию вокруг острова, маневрируя для занятия выгодных позиций, а также отрабатывали атаку с близкого расстояния, дальнее сдерживание, противовоздушные и противоракетные действия. Китайские военные сообщили об имитации высокоточных ударов по целям на острове и в прилегающих водах. Для отработки полной морской и воздушной блокады острова в акватории вокруг Тайваня также прошли противолодочные учения, в которых были задействованы патрульные корабли и патрульные противолодочные самолеты. По сообщению китайского командования, в отработке захвата господства в воздухе участвовали десятки истребителей J-16 и J-10C, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, самолет радиоэлектронной борьбы и самолет-заправщик.

Как заявили в воскресенье в Минобороны Тайваня, его силы зафиксировали приближение к острову 71 самолета НОАК, включая истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-20.

Началу учений «Объединенный острый меч» в минувший четверг предшествовал проход авианосной группы ВМС НОАК во главе с авианосцем «Шаньдун», на борту которого могут базироваться 36 истребителей J-15, в 200 морских милях (370,4 км) к востоку от самой южной точки Тайваня. Это был первый зафиксированный случай выхода в Тихий океан авианосца «Шаньдун» — второго авианосца на вооружении ВМС НОАК и первого подобного боевого корабля производства КНР.

Беспрецедентная игра мускулами сопровождается звучащими в Пекине заявлениями, в которых, как это было в августе прошлого года, во время визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сквозят неприкрытые намеки на возможность военного столкновения с США. «Проблема Тайваня входит в ключевые интересы КНР и является главной красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях»,— предупредили в МИД КНР.

Свою оценку ситуации дали и в канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня, обвинив нынешнее руководство острова в том, что оно повышает риск силового сценария.

«На протяжении определенного периода времени руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня неправильно оценивало ситуацию, полагая, что стратегическое соперничество между Китаем и США дает возможность опираться на поддержку США в стремлении к независимости. ДПП стала более неразборчивой в средствах для привлечения внешних сил»,— признали в канцелярии китайской Компартии. Как следует из официального заявления, такие действия Тайбэя «лишь подтолкнут Тайвань к опасной грани войны и нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам».

И наконец, в Минобороны Китая выразили решительный протест «против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами». В заявлении китайского военного ведомства отмечается, что своими последними действиями Вашингтон нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также «посылает серьезные ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня».

Возвращение тайваньского кризиса в острую фазу после более чем полугодичного затишья, когда дипломатические перепалки не сопровождались приведением в движение военных армад, произошло усилиями ведущих конгрессменов-республиканцев, которые, несмотря на партийную принадлежность, пошли по стопам демократки Нэнси Пелоси. Эскалация вызвана усилиями ее преемника на посту спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и главы комитета по международным делам Палаты представителей Майкла Маккола. На прошлой неделе два ведущих конгрессмена синхронно подожгли тайваньский бикфордов шнур в отношениях с Китаем.

Кевин Маккарти встретился в среду в Калифорнии с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая возвращалась на остров после визита в Гватемалу и Белиз. В тот же день Майк Маккол отправился в Тайбэй во главе делегации членов Конгресса из восьми человек, в которую вошли представители как Республиканской, так и Демократической партии.

Третий человек в иерархии американской власти господин Маккарти принимал госпожу Цай Инвэнь в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в южнокалифорнийском городе Симми-Валли, недалеко от Лос-Анджелеса. Разместив фотографию с ней на фоне камина, Кевин Маккарти написал в Twitter, что «дружба между Америкой и народом Тайваня еще никогда не была такой крепкой». По итогам встречи собеседники провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой господин Маккарти сделал ряд громких заявлений, раскрывающих его видение будущего тайваньской проблемы в контексте американо-китайских отношений. Так, он не исключил возможности своей поездки на Тайвань, хотя и не рискнул ее анонсировать, оставив вопрос открытым. «У меня нет ближайших планов, но это не значит, что я не отправлюсь туда»,— заявил Кевин Маккарти, подчеркнув, что при принятии окончательного решения вряд ли будет прислушиваться к предостережениям из Пекина.

Самый острый вопрос, заданный спикеру Палаты представителей, касался гипотетического американского участия в прямом столкновении с Китаем.

Кевина Маккарти спросили, какой, по его мнению, была бы реакция американских граждан, если бы в Вашингтоне приняли решение об отправке американских военных для защиты Тайваня в случае атаки Китая. «Это гипотетический вопрос, и мы не хотим, чтобы нам когда-нибудь пришлось перейти к его рассмотрению. Мы не хотим, чтобы этот вопрос пришлось задавать»,— попытался уйти от ответа спикер Палаты представителей.

Когда же аналогичный вопрос был задан его коллеге, главе комитета по международным делам Палаты представителей Майклу Макколу, совершающему визит на Тайвань, он высказался более определенно. Господин Маккол не стал исключать возможность отправки американских военных на Тайвань в случае проведения Пекином попытки силового захвата острова.

«Если Китай вторгнется на Тайвань, эта опция будет на повестке, будет обсуждаться Конгрессом и американским народом, готовы ли они к этому, стоит ли этого Тайвань»,— пояснил Майкл Маккол в интервью телеканалу Fox News.

Сергей Строкань