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Коммерсантъ FM
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Посланник папы римского по урегулированию на Украине посетит Москву 28–29 июня

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву 28–29 июня. Он прибудет в рамках мирной инициативы Ватикана по урегулированию конфликта на Украине. Это будет первый визит в Россию высокопоставленного чиновника Ватикана после начала российской военной операции на Украине.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«28 и 29 июня 2023 года кардинал Маттео Дзуппи… в сопровождении официального представителя госсекретаря (Ватикана) посетит Москву в качестве посланника папы Франциска. Основная цель инициативы — поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира»,— говорится в заявлении Ватикана (цитата по AFP).

Президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с папой римским 13 мая. Они обсуждали мирный план Украины по урегулированию. 6 июня господин Зеленский принял в Киеве кардинала Маттео Дзуппи. Папа римский говорил, что увидел изменения в позиции Украины по мирному соглашению. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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