Зеленский встретился с посланником Ватикана по урегулированию конфликта России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он встретился в Киеве с кардиналом Маттео Дзуппи — специальным посланником папы римского по урегулированию российско-украинского военного конфликта. Они обсудили мирный план, предложенный президентом Украины. По словам Владимира Зеленского, Украина приветствует посредничество для урегулирования конфликта, однако алгоритм достижения мира может быть только украинским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

«Встретился со специальным представителем папы римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи. Призываю Святой престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров к поиску путей к миру, но, поскольку она идет на нашей территории, алгоритм по достижению мира может быть только украинским»,— написал Владимир Зеленский в Telegram.

13 мая Владимир Зеленский лично встречался с папой римским: они также обсуждали мирный план Украины по урегулированию. План был представлен президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Он подразумевает возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций со стороны России. В Кремле называли этот план отказом от переговоров.

После визита в Киев Маттео Дзуппи должен вернуться в Ватикан для консультации с папой римским, а затем отправиться в Москву. Маттео Дзуппи был посредником в переговорах во время гражданской войны в Мозамбике (1977–1992). Переговоры велись на протяжении 27 месяцев и завершились подписанием мирных соглашений.

Подробнее о посредничестве Ватикана в конфликте — в материале «За конфликт на Украине взялись кардинально».

Анастасия Ларина