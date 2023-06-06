Зеленский встретился с посланником Ватикана по урегулированию конфликта России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он встретился в Киеве с кардиналом Маттео Дзуппи — специальным посланником папы римского по урегулированию российско-украинского военного конфликта. Они обсудили мирный план, предложенный президентом Украины. По словам Владимира Зеленского, Украина приветствует посредничество для урегулирования конфликта, однако алгоритм достижения мира может быть только украинским.
Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters
«Встретился со специальным представителем папы римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи. Призываю Святой престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров к поиску путей к миру, но, поскольку она идет на нашей территории, алгоритм по достижению мира может быть только украинским»,— написал Владимир Зеленский в Telegram.
13 мая Владимир Зеленский лично встречался с папой римским: они также обсуждали мирный план Украины по урегулированию. План был представлен президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Он подразумевает возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций со стороны России. В Кремле называли этот план отказом от переговоров.
После визита в Киев Маттео Дзуппи должен вернуться в Ватикан для консультации с папой римским, а затем отправиться в Москву. Маттео Дзуппи был посредником в переговорах во время гражданской войны в Мозамбике (1977–1992). Переговоры велись на протяжении 27 месяцев и завершились подписанием мирных соглашений.
Подробнее о посредничестве Ватикана в конфликте — в материале «За конфликт на Украине взялись кардинально».