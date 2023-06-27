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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 489-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 июня

Правительство поддержало проект закона о погашении военной ипотеки погибших на Украине «Росвоенипотекой», а не банками. Премьер-министр Японии примет участие в саммите НАТО в Литве. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:37. Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма, пострадавших нет — глава республики Аксенов. О причинах инцидента не сообщается.

9:23. Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел из Ростова-на-Дону и совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском, сообщает проект «Беларускi Гаюн». Этот лайнер с 2019 года находится под американскими санкциями из-за связи с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

9:12. Удары российской авиации, минные поля и плохая погода препятствуют продвижению ВСУ — газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.

9:12. Украина не сможет вернуть утраченные территорию, если не переломит ситуацию на поле боя в ближайшие недели — обозреватель The Washington Post Грэм Аллисон.

8:58. Минэкономразвития поддержало предложение о возможности заключения вдовами военнослужащих- участников спецоперации социальных контрактов вне зависимости от уровня их доходов — замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. При социальном контракте гражданин, доход которого ниже прожиточного минимума, заключает соглашение с региональными органами социальной защиты и получает деньги для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, например, переобучиться или открыть свое дело.

8:49. Администрация США должна принять решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов, поскольку все больше артиллерии на Украине выходит из строя, а запасы обычных боеприпасов подходят к концу, пишет журнал Foreign Policy.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:44. Австралия пока не рассматривает возможность возобновления работы своего посольства на Украине по соображениям безопасности — глава австралийского МИДа Пенни Вонг.

8:42. Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить Литву и Бельгию 11-14 июля для участия в саммите стран-членов НАТО и саммите ЕС-Япония — Kyodo.

8:40. Чиновникам всех рангов надо запретить выезжать из страны при введении в регионах режима контртеррористической операции, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

8:36. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о погашении военной ипотеки погибших на Украине «Росвоенипотекой», а не банками, документ подготовил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов — «Ведомости».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 488-й

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