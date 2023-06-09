Папа римский увидел изменения в позиции Украины по мирному соглашению

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским, сообщил, что глава католической церкви увидел изменения в позиции Украины по мирному соглашению. По его словам, теперь Украина рассматривает свой мирный план не как ультиматум, а как позицию для переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi, Reuters Фото: Yara Nardi, Reuters

«Есть обратная связь от папы. Папа считает, что произошел перелом в переговорной позиции. Сейчас украинская сторона воспринимает свой мирный план как переговорную позицию, а не ультиматум. В этом большая разница и возможность переговоров»,— рассказал господин Севастьянов «РИА Новости» про общение с папой римским.

Президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с папой римским 13 мая. Они обсуждали мирный план Украины по урегулированию. 6 июня Владимир Зеленский встретился в Киеве с кардиналом Маттео Дзуппи — посланником папы по решению российско-украинского военного конфликта.

Владимир Зеленский представил свой мирный план по урегулированию военного конфликта ноябре 2022 года. Он подразумевает возвращение Украине территорий в границах 1991 года, а также выплату репараций со стороны России. В Кремле называли этот план отказом от переговоров.

Комментируя мирный план по урегулированию военного конфликта, который предложил Китай, Владимир Зеленский отметил, что это скорее размышления на этот счет, а не конкретный план действий. Вместе с тем он заявил, что некоторые пункты схожи с его планом, и предложил работать над ними дальше. 26 апреля по инициативе украинской стороны состоялись переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. В Кремле назвали их шагом на пути к миру.

О последствиях ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина