Лукашенко: если рухнет Россия, мы погибнем под обломками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас угроза нового глобального конфликта близка как никогда. По его словам, «нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада», и вместо этого идет насаждение западного порядка. Одним из проявлений этого он назвал новую волну расширения НАТО и усиление военного потенциала стран блока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок. Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов»,— сказал президент на церемонии вручения генеральских погон во Дворце независимости. «Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем»,— добавил господин Лукашенко.

При помощи белорусского президента удалось урегулировать ситуацию с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 23 июня он объявил о «марше справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта. Господин Лукашенко, комментируя мятеж, сказал, что «ситуацию упустили», а потом «думали, что рассосется».

Сегодня, 27 июня, по неподтвержденным данным, господин Пригожин прилетел в Минск. Президент Литвы Гитанас Науседа призывал усилить восточный фланг НАТО в случае появления основателя ЧВК в Белоруссии

Подробности — в публикации «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер