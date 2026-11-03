Дочь Аркадия Райкина Екатерина умерла в 88 лет
В возрасте 88 лет умерла Екатерина Райкина, заслуженная артистка РСФСР и дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина. О ее смерти «РИА Новости» сообщил брат Константин Райкин.
Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в знаменитой актерской семье. Впервые на театральную сцену она вышла еще в возрасте 12 лет во время гастролей театра им. Вахтангова в Ленинграде, заменяя юного актера в спектакле «Отверженные».
В 1959 году, окончив Театральное училище имени Бориса Щукина, вошла в труппу Государственного академического театра им. Вахтангова, где на протяжении 50 лет была одной из ведущих актрис. Ее самыми известными работами считаются роли Зелимы в «Принцессе Турандот», Софьи в «Дамах и гусарах» и Золушки в одноименной постановке. Последней работой актрисы в театре стала роль Бетти в спектакле «Белый кролик», премьера которого состоялась в 1992 году. Позднее Екатерина Райкина выступала в театре «У Никитских ворот».
Екатерина Райкина также снималась в кино и участвовала в записи радиоспектаклей. Среди ее работ — картины «Западня», «Свадебное путешествие», «Мой белый город», «Миллионерша» и наиболее известная — «Благочестивая Марта». Звание заслуженной артистки РСФСР Екатерине Райкиной присвоили в 1976 году.