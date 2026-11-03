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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Власть

Замруководителя ФАС России назначен глава управления госзаказа ведомства Бомбырь

Дмитрий Бомбырь назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ФАС России

До этого господин Бомбырь занимал должность начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС. В ведомство он пришел в 2019 году.
Дмитрий Бомбырь сменит на посту Тимофея Нижегородцева. Пресс-служба ФАС отметила, что господин Бомбырь будет курировать Контрольно-финансовое управление и Управление контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.