Замруководителя ФАС России назначен глава управления госзаказа ведомства Бомбырь
Дмитрий Бомбырь назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
До этого господин Бомбырь занимал должность начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС. В ведомство он пришел в 2019 году.
Дмитрий Бомбырь сменит на посту Тимофея Нижегородцева. Пресс-служба ФАС отметила, что господин Бомбырь будет курировать Контрольно-финансовое управление и Управление контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.