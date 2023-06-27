Предполагаемый самолет Пригожина прилетел в Белоруссию

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел из Ростова-на-Дону и совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом сообщает проект «Беларускі Гаюн», который отслеживает военную активность в стране. Полет самолета с регистрационным номером RA-02795 виден и на сервисе Flightradar24.

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Лайнер приземлился в 7:40. В 7:58 на том же аэродроме совершил посадку еще один самолет — бизнес-джет BAe 125-800B с номером RA-02878, который вылетел из Санкт-Петербурга. Кто может находиться в нем, неизвестно.

Кому именно принадлежит этот самолет — доподлинно неизвестно. Однако лайнер RA-02795 находится под американскими санкциями с 2019 года из-за связи с Евгением Пригожиным. О том, что этот самолет используется лично господином Пригожиным и членами его семьи, писали «Новая газета» и OCCRP. Сам бизнесмен отрицал связь с этим самолетом.

«Хочу официально вас уведомить, что этот самолет мне не принадлежит. И никакого отношения к нему я не имею. Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду»,— передавала пресс-служба компании «Конкорд» слова господина Пригожина. Так он комментировал информацию СМИ, о том что в июле 2021 года спецслужбы США обратились к правительствам ряда стран Африки с рекомендациями не принимать и не обслуживать самолет российского бизнесмена.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву, и к утру бойцы ЧВК заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Ситуацию урегулировали к вечеру 24 июня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Кремль обещал, что уголовное дело против господина Пригожина закроют. По данным «Ъ», этого пока не произошло. Владимир Путин сказал, что бойцы ЧВК могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться к семье.

Подробности — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер