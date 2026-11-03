Альфа-банк продлил партнерство с White Rabbit Family
Альфа-банк продлил стратегическое партнерство с ресторанным альянсом White Rabbit Family, основанным Борисом Зарьковым и объединяющим более 50 проектов: от авторской высокой кухни до гастробистро. За год клиенты банка совершили более 220 тыс. визитов в рестораны альянса, включая White Rabbit, «Сахалин» и Selfie, отмеченные звездами Michelin. Новый этап расширяет привилегии для клиентов Alfa Only и А-Клуба: комплиментарный коктейль во всех ресторанах White Rabbit Family, особый статус в программе лояльности и 15% от суммы заказа баллами при оплате картой и авторизации в приложении White Rabbit Family через Alfa ID, а для А-Клуба — приоритетное бронирование столов без депозита.
Новой жемчужиной партнерства стал гастротеатр KRASOTA Moscow — пространство на стыке гастрономии и искусства. В дальнейшем здесь будут проходить специальные гастрономические проекты, которые Альфа-банк планирует создавать вместе с White Rabbit Family.
«При выборе партнеров мы прежде всего ориентируемся на запросы и предпочтения наших премиальных клиентов. Делаем ставку на долгосрочное сотрудничество с ведущими игроками рынка, которых хорошо знают, любят и выбирают»,— отметил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Тимур Зулкарнаев. Он также отметил, что банк смотрит шире ресторанного рынка: видит растущий интерес к велнесу, особенно банным комплексам, и планирует развивать это направление в своих сервисах. В банке подчеркивают, что сотрудничество с White Rabbit Family рассчитано на долгосрочную перспективу и отражает внимание к качеству партнеров, а не их количеству.
«У WRF и Альфа-банка общая философия — понимать человека и давать ему больше, чем он ожидает. Это и есть основа хорошего сервиса. Вместе мы можем создавать новые гастрономические форматы и проекты, которые удивляют гостей и дают им повод вернуться»,— поделился Борис Зарьков, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family.