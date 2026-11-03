Альфа-банк продлил партнерство с White Rabbit Family

«При выборе партнеров мы прежде всего ориентируемся на запросы и предпочтения наших премиальных клиентов. Делаем ставку на долгосрочное сотрудничество с ведущими игроками рынка, которых хорошо знают, любят и выбирают»,— отметил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Тимур Зулкарнаев. Он также отметил, что банк смотрит шире ресторанного рынка: видит растущий интерес к велнесу, особенно банным комплексам, и планирует развивать это направление в своих сервисах. В банке подчеркивают, что сотрудничество с White Rabbit Family рассчитано на долгосрочную перспективу и отражает внимание к качеству партнеров, а не их количеству.