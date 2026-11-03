На Украине началось расследование после столкновений у части «Азова»* под Киевом
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Генпрокуратура проводит «объективное расследование» столкновений гражданских лиц с силами правопорядка у военной части «Азова»**, где содержались военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть (СОЧ).
Вечером 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области у воинской части Нацгвардии, входящей в состав корпуса «Азова»**, собрались десятки человек. Они утверждали, что там в подвале удерживают и истязают военнослужащих после СОЧ. Приводились разное число удерживаемых — от 14 до 40 мужчин.
Собравшиеся устроили штурм, пытались выбить ворота части. Вскоре на место событий прибыли высокопоставленные лица, в том числе Кирилл Буданов*. После из подвала начали выводить мужчин и отправлять в больницы. Среди них был 14-летний подросток, затем его отпустили без каких-либо разбирательств.
«Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же как будут сделаны выводы внутри силовых структур… Никто не имеет права чинить произвол», — написал Кирилл Буданов* в своем Telegram-канале. Между тем Служба безопасности Украины установила 100 человек, участвовавших в штурме, решается вопрос об их задержании. Пока известно об одной задержанной — она была у части в медицинской одежде. На каком основании ее задержали, пока неизвестно.
На брифинге 3 ноября у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, не удивляет ли его отсутствие реакции у западных правозащитников на события в Петропавловской Борщаговке. «Не удивляет, это вполне естественно. Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов. Хотя также очевидно, что скандал уже приобрел достаточно такое всемирное звучание», — сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что на Украине не хватает людей для мобилизации, а число дезертиров и военнослужащих, которые не могут продолжать службу из-за ранений, остается большим.
*Кирилл Буданов — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
**«Азов» — признан в РФ террористическим и запрещен.