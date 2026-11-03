На брифинге 3 ноября у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, не удивляет ли его отсутствие реакции у западных правозащитников на события в Петропавловской Борщаговке. «Не удивляет, это вполне естественно. Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов. Хотя также очевидно, что скандал уже приобрел достаточно такое всемирное звучание», — сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что на Украине не хватает людей для мобилизации, а число дезертиров и военнослужащих, которые не могут продолжать службу из-за ранений, остается большим.