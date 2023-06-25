Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО в случае появления Пригожина в Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должно будет усилить оборону восточных границ, если основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин появится в Белоруссии. По условиям соглашения между российскими властями и ЧВК об урегулировании мятежа, господин Пригожин должен отправиться в Белоруссию.

«Если случится так, что Пригожин или часть группы "Вагнер" окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, это будет означать только одно — мы должны еще больше укреплять безопасность наших восточных границ. И здесь я говорю не только о Литве, но и обо всем НАТО»,— сказал господин Науседа журналистам (цитата по LRT). Он отметил, что этот вопрос нужно поднять перед саммитом НАТО, который запланирован на 11–12 июля.

Президент Литвы не считает, что происходящее в России «упрощает ситуацию в сфере безопасности» для его страны. «Все как раз наоборот. Мы имеем дело с большим государством, ядерным государством, и любые внутренние потрясения неизбежно сказываются на безопасности соседних государств. Особенно учитывая, что Беларусь тоже сыграла большую роль во всей этой истории»,— добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы уйдут в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен будет уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев