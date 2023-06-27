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Коммерсантъ FM
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Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал церемонию вручения генеральских погон во Дворце независимости. Во время своего выступления он заявил, что тридцать лет готовился к войне и именно поэтому белорусы сейчас живут в мире. Также он прокомментировал «марш справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно»,— сказал президент Белоруссии. Он подчеркнул, что отдал «все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность».

Господин Лукашенко назвал своим «отечество от Бреста до Владивостока». «Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов»,— пообещал белорусский президент.

«Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом»,— резюмировал белорусский президент.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа, который он характеризовал как «марш справедливости». К утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский президент договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. По неподтвержденным данным, он прибыл в Минск сегодня, 27 июня.

Подробности — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер

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