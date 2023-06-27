Лукашенко — о мятеже ЧВК «Вагнер»: мы думали, что ситуация рассосется

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения генеральских погон во Дворце независимости рассказал о переговорах по урегулированию ситуации с мятежом ЧВК «Вагнера» и ее основателя Евгения Пригожина. Господин Лукашенко заявил, что изначально «ситуацию упустили», а потом «думали, что рассосется».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев»,— убежден белорусский президент.

По словам белорусского президента, самое страшное, что «если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа, который он характеризовал как «марш справедливости». К утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский президент договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, а господин Пригожин направился в Белоруссию.

Подробности — в публикации «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер