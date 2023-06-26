Воронежская область отремонтирует за свой счет пострадавшее от марша ЧВК «Вагнер» имущество

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил оценить ущерб от марша ЧВК «Вагнер» и за счет региона проводить компенсацию и ремонт пострадавшего имущества.

«Все ресурсы у властей области для этого есть»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ранее господин Гусев сообщил, что регион вернулся к стандартному управлению после снятия режима контртеррористической операции (КТО). Режим КТО был введен после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться».

В Воронежской области в результате марша колонны ЧВК «Вагнер» днем 24 июня произошел пожар на нефтебазе в Левобережном районе областного центра, где загорелся резервуар с авиационным топливом объемом 5 тыс. тонн. Ликвидация огня заняла 12 часов, в ней участвовали практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, в результате перестрелки с участием бойцов ЧВК в Павловском районе Воронежской области в селе Елизаветовка пострадали 19 домовладений. Постройкам не грозит разрушение. Власти пообещали помочь с восстановлением жилья.

Ситуация с маршем ЧВК «Вагнер» разрешилась вечером 24 июня: бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен отправиться в Белоруссию.

Сергей Толмачев, Воронеж