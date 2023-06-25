Воронежские власти сообщили о повреждении 19 домов в результате перестрелки при прохождении автоколонны ЧВК «Вагнер»

Глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов сообщил, что 24 июня в результате перестрелки при прохождении автоколонны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» повреждения получили 19 домовладений. По его словам, угроз для целостности домов и надворных построек нет.

«Для обследования территории, попавшей в зону обстрела, взаимодействуем со специалистами учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области". Еще одна важная задача — помощь людям в устранении повреждений и компенсация ущерба. Обязательно поможем»,— написал господин Янцов в Telegram.

Глава района сообщил, что на территории Воронежской области продолжают действовать ограничения, об их снятии местные власти сообщат дополнительно.

Ранее сегодня, 25 июня, губернатор региона Александр Гусев заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию региона «в штатном порядке и без эксцессов».

Вчера в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции. Это произошло из-за вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Основатель ЧВК Евгений Пригожин назвал мятеж «маршем справедливости».

Ближе к ночи 24 июня ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» удалось урегулировать при содействии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель отправится в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер» должны уйти в полевые лагеря.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».