Пожар на нефтебазе в Воронеже потушен спустя 12 часов

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Воронеже, который произошел днем 24 июня на фоне мятежа частной военной компании «Вагнер». Уничтожен резервуар на 5 тыс. кубометров с авиационным керосином на площади 800 кв. м. Причина пожара не раскрывается.

Сообщение о пожаре в Левобережном районе города поступило в региональное управление МЧС в 12:36. Он был ликвидирован спустя 12 часов — в 00:40 25 июня. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 97 человек и 31 единица техники.

В Воронежской и Московской областях, а также в Москве действует режим контртеррористической операции. Он был введен на фоне объявленного Евгением Пригожиным «марша справедливости» на Москву, за который основатель ЧВК «Вагнер» был обвинен в организации вооруженного мятежа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что вооруженные силы РФ проводят в регионе «необходимые оперативно-боевые мероприятия». Известно также, что в Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, пострадал один человек.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев