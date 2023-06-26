В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменен режим КТО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции (КТО), сняты. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что правовой режим КТО отменен в Москве и Московской области. Также режим КТО отменен Воронежской области.

Господин Собянин сообщил, что выпускной для столичных школьников пройдет 1 июля. Выпускные переносили на неделю на фоне режима КТО.

Ограничения ввели после того, как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Сегодня, 26 июня, в столице объявлен выходной день. После деэскалации ситуации в мэрии сообщили, что выходной сохранят.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лаура Кеффер