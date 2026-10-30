Путин обсудил экономическое сотрудничество с президентом ЦАР
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. На повестке, среди прочего, было двустороннее экономическое сотрудничество.
«Имеются хорошие, пока не полностью раскрытые возможности для роста торгово-экономических связей»,— сказал российский президент. К ним он отнес сферы энергетики, геологоразведки, транспорта и логистики.
«Россия и Центральноафриканская Республика выступают с солидарных позиций на международной арене»,— добавил Владимир Путин. По его словам, Москва ценит, что Банги поддерживает ее инициативы в ООН и других международных организациях.