Лантратова призвала Меланию Трамп регулярно проводить гуманитарные миссии

Город Алешки находится на левом берегу Днепра напротив города Херсон. До 22:59 мск 1 ноября в городе действует режим тишины. Как отмечала уполномоченный по правам человека в России, за время гуманитарной миссии перемирие не было ни разу нарушено. В эвакуации задействованы 25 автобусов, которые рассчитаны на 750 человек.