Лантратова призвала Меланию Трамп регулярно проводить гуманитарные миссии
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантартова. Она обратилась к первой леди США Мелании Трамп и призвала ее координировать такие миссии, как в Алешках, на регулярной основе.
«Мы доставили все необходимое, организовали безопасный выезд. Но людям еще предстоит многое решить — с лечением, жильем, документами, возвращением к близким. Будем помогать. Также держим связь и с теми, кто остался в Алешках, чтобы знать об их дальнейших потребностях»,— написала госпожа Лантратова в Telegram-канале. Она поблагодарила Меланию Трамп за координацию гуманитарной миссии.
Яна Лантратова отметила, что всем жителям Алешек была предоставлена такая возможность уехать, даже если желающие заранее не записывались на эвакуацию. «За время миссии мы услышали много непростых историй. Каждая заслуживает внимания и участия. Продолжаем работать»,— добавила Яна Лантратова.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра напротив города Херсон. До 22:59 мск 1 ноября в городе действует режим тишины. Как отмечала уполномоченный по правам человека в России, за время гуманитарной миссии перемирие не было ни разу нарушено. В эвакуации задействованы 25 автобусов, которые рассчитаны на 750 человек.