Путин поговорил с главой ДР Конго в Кремле

Конголезский президент напомнил, что страна около 30 лет находится в состоянии войны, но посредники из США и Катара не смогли урегулировать конфликт. «Мы надеемся, что благодаря нашим отношениям с Россией, которые мы хотели бы интенсифицировать, мы могли бы рассчитывать на поддержку России в этом вопросе»,— отметил господин Чисекеди.