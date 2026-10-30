Путин поговорил с главой ДР Конго в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Демократической республики Конго Феликсом Чисекеди. Рабочие переговоры прошли в Кремле через день после окончания саммита «Россия — Африка».
«Стремимся укреплять дружественные связи с африканскими государствами, в том числе с Демократической Республикой Конго»,— сказал на встрече российский президент. Россия, по его словам, открыта к сотрудничеству на основе взаимного уважения и учета интересов.
Конголезский президент напомнил, что страна около 30 лет находится в состоянии войны, но посредники из США и Катара не смогли урегулировать конфликт. «Мы надеемся, что благодаря нашим отношениям с Россией, которые мы хотели бы интенсифицировать, мы могли бы рассчитывать на поддержку России в этом вопросе»,— отметил господин Чисекеди.